Adriano doğru tercih!
Spartak Moskova'nın eski kalecisi Nigmatulin, Spartak'ın Emenike ve Luiz Adriano ile ilgilendikten sonra Adriano'yu kadrosuna katmasının 'doğru' olduğunu söyledi. Nigmatulin, "Emenike çok belirsiz ve sürekli takım değiştiriyor. Ben de onu tercih etmezdim" dedi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe'den Beşiktaş'a misilleme
Toplam 1
Yorum
Temple Feneri mi alacak? Hiç parasının olmadığı zamanda ve gerek olmadığı halde :) Fenerin son çırpınışları
- Kadıköy’ü hatırlattı
Toplam 1
Yorum
GSİBOM SEN GİTTİN TADIMIZ KALMADI BE MELO
- Yeter Demirören
Toplam 1
Yorum
koyulacivert Alıştığımız bir söyleşi..Normaldir
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