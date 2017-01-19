Adriano doğru tercih!

Spartak Moskova'nın eski kalecisi Nigmatulin, Spartak'ın Emenike ve Luiz Adriano ile ilgilendikten sonra Adriano'yu kadrosuna katmasının 'doğru' olduğunu söyledi. Nigmatulin, "Emenike çok belirsiz ve sürekli takım değiştiriyor. Ben de onu tercih etmezdim" dedi.