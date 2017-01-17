Werder Bremen'den Tuzlaspor'a
Ara transfer döneminde kadrosunu genişletmeye devam eden ve Başkanlığını Galatasaraylı eski futbolcu Murat Erdoğan'ın üstlendiği, Ümit Davala'nın yönetimde olduğu Tuzlaspor, gurbetçi futbolcu Onur Çapın'ı kadrosuna kattı.
Ümit Davala'nın Instagram hesabından açıkladığı Onur Çapın, 20 yaşında Werder Bremen II takımında top koşturuyordu. Forvet mevkisinde oynayan genç futbolcu takımı ile Almanya 3. Ligi'nde oynuyordu. Artık Çapın, Tuzlaspor'un başarısı için 2. Lig'de ter dökecek.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:47
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
Werder Bremen'den Tuzlaspor'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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