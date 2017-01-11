UEFA'dan bir yıl men cezası
UEFA, ödenmemiş borçları nedeniyle Sırbistan'ın Partizan Kulübünü Avrupa kupalarından bir yıllığına men etti.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Partizan Kulübünün yaklaşık 2,5 milyon avroluk ödenmeyen borcu sebebiyle gelecek 3 yıl içinde katılmaya hak kazandığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi organizasyonundan men edileceği bildirildi.
Açıklamada, Partizan Kulübünün son 5 yılda 3. kez UEFA'nın kulüp lisansı ve finansal fair play kurallarına uymadığı, bu nedenle yaptırımda bulunulduğu belirtildi.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:49
- Fenerbahçe'den Kaan Ayhan açıklaması
Toplam 7
Yorum
FB SERKAN Bjk ülkesinde duyumlara 1 milyon dolara satamadığı adama kasayı boşalttı oynamasıda şüpheli babel öyle buna benzer yıkım istemiyoruz
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 6
Yorum
Fenerbahçee ulan 2010 dan beri düşe düşe en sonunda küme düşeceksiniz aglayacagınıza oyuncularını elinizde tutsaydınızda yine şampiyonluklara oynasaydınız
- Olcay Şahan Trabzonspor'da
Toplam 34
Yorum
kartall her iki tarafa hayırlı olsun seneye oğuzhan satılacak yüklü bonservisle neden ekici diyenlere
UEFA'dan bir yıl men cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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