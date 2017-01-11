 Spor basınının acı günü – Fotomaç – 11 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Spor basınının acı günü

    Spor basınının acı günü
    Türkiye Spor Yazarları Derneği () Genel Sekreteri , geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cenaze ile ilgili bilgilerin en kısa süre içerisinde TSYD tarafından paylaşılacağı bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da gazeteci Mustafa Yener için taziye mesajı yayımladı. FOTOMAÇ Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Spor basınının acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.