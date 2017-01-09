Dünya Kupası'nın kaderi belli oluyor
FIFA Konseyi, 2026 yılından itibaren Dünya Kupalarına 48 takımın katılması yönündeki öneriyi yarın görüşecek.
FIFA Konseyi, 2026'dan itibaren Dünya Kupaları'nda 48 takımın yer alması yönündeki öneriyi yarın Zürih'te toplanarak görüşecek. Konseyde, FİFA İcra Kurulu üyesi Şenes Erzik de hazır bulunacak.
Dünya Kupası'na katılan takım sayısı ile ilgili son değişiklik 1998 yılında yapılmış ve takım sayısı 24'ten 32'ye çıkarılmıştı.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:01
- Veli Kavlak'ı Sergen Yalçın kaptı
Toplam 2
Yorum
Bence Bence göndermeyin Berki iyi Oynar eski hale döner Üste Bunlar Onun 2 mIlyon € Luk Ücretini Nasil ödeyecekler ?
- Derbi Fener’in
Toplam 1
Yorum
tolga dixonla alakası yok son topta saolsun hakem yapılan faolu vermeyince fener yendi aferim böyle devam tbl
- Jackson harekatı
Toplam 2
Yorum
Bence Bence 3 Milyon € Bonsverisli iyi Forvet Bulunur Fener 3.4 Fernandao Aldi Bence Sadece Kiralik Bedeli olarak Verilmez
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