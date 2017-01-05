 Şota, Maccabi Tel Aviv'den ayrıldı – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Şota, 'den ayrıldı

    Şota, Maccabi Tel Aviv'den ayrıldı

    İsrail Birinci Futbol Ligi takımlarından , Gürcü teknik direktör ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sportif Direktörü Jordi Cruyff, 16 Haziran 2016'da göreve getirilen 'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini belirtti.

    İlk antrenörlük deneyimini Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden AZ Alkmaar'da Louis van Gaal'ın yardımcısı olarak yaşayan 43 yaşındaki Şota, ardından Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

    Maccabi Tel Aviv, ligin 16. haftası sonunda, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer Sheva'nın 8 puan gerisinde, 2. sırada bulunuyor.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:14
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