Futbolculara Sırbistan uyarısı!
Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), oyuncuları, Sırbistan'daki kulüplere transfer olmamaları konusunda uyardı.
FIFPro'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, profesyonel futbolculara Sırbistan'daki kulüplere transfer olmamaları çağrısında bulunularak, bu ülkedeki futbol koşullarının kötüye gittiğine işaret edildi.
Sırbistan'daki mevcut futbolcuların yüzde 68'inin maaşını zamanında alamadığı belirtilen açıklamada, Sırbistan Futbol Federasyonunun futbolcuların, tahkim kurulundaki temsilcilerini de azalttığı, ayrıca kulüplere karşı açılan davalardaki ek ücretleri arttırdığına dikkat çekildi.
FIFPro Genel Sekreteri Theo van Seggelen, Sırbistan'da kariyerlerine devam eden profesyonel futbolcuların temel haklarının ihlal edildiğini savunarak, "Sırbistan'da son derece kanunsuz bir ortam söz konusu. Sırbistan Futbol Federasyonunu kararlarını geri almaya davet ediyoruz." dedi.
Mevcut durumun düzeltilmesi çağrısında bulunan Seggelen, devre arası transfer döneminde profesyonel futbolcuların Sırbistan kulüplerine transfer olmaması uyarısında bulundu.
Sırbistan Futbolcular Birliği Başkanı Mirko Poledica da Sırbistan'a transfer olan bir futbolcunun, yüzde 50 olasılıkla kariyerini mahkemede bitireceğini vurgulayarak, "Tahkim kurulu kesinlikle bağımsız ve tarafsız olmalıdır." ifadelerini kullandı.
FIFPro daha önce de futbolcuları Sırbistan'daki kulüplere transfer olmamaları konusunda uyararak, Sırbistan'a transfer olan futbolcuların paralarını alamama riskiyle karşı karşıya olduklarını açıklamıştı.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:16
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
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