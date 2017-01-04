 Sporda tarihi dönem – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Sporda tarihi dönem

    Sporda tarihi dönem
    Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2016'da yapımına başladığı bin 130 tesisin 750'sini tamamladı. Stadyum, yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu, atletizm pisti ve diğer spor alanları için geçtiğimiz yıl 540 milyon 531 bin TL 'lik bütçe ayıran bakanlık, spor tarihinin en önemli tesisleşmelerinden birine imza attı. Kalan projelerin 190 tanesinin yapımı sürerken, 183'ü için de ihale çalışmaları devam ediyor.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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