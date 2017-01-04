''Sırbistan'a transfer olmayın!''
Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), oyuncuları, Sırbistan'daki kulüplere transfer olmamaları konusunda uyardı.
FIFPro'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, profesyonel futbolculara Sırbistan'daki kulüplere transfer olmamaları çağrısında bulunularak, bu ülkedeki futbol koşullarının kötüye gittiğine işaret edildi.
Sırbistan'daki mevcut futbolcuların yüzde 68'inin maaşını zamanında alamadığı belirtilen açıklamada, Sırbistan Futbol Federasyonunun futbolcuların, tahkim kurulundaki temsilcilerini de azalttığı, ayrıca kulüplere karşı açılan davalardaki ek ücretleri arttırdığına dikkat çekildi.
FIFPro Genel Sekreteri Theo van Seggelen, Sırbistan'da kariyerlerine devam eden profesyonel futbolcuların temel haklarının ihlal edildiğini savunarak, "Sırbistan'da son derece kanunsuz bir ortam söz konusu. Sırbistan Futbol Federasyonunu kararlarını geri almaya davet ediyoruz." dedi.
Mevcut durumun düzeltilmesi çağrısında bulunan Seggelen, devre arası transfer döneminde profesyonel futbolcuların Sırbistan kulüplerine transfer olmaması uyarısında bulundu.
Sırbistan Futbolcular Birliği Başkanı Mirko Poledica da Sırbistan'a transfer olan bir futbolcunun, yüzde 50 olasılıkla kariyerini mahkemede bitireceğini vurgulayarak, "Tahkim kurulu kesinlikle bağımsız ve tarafsız olmalıdır." ifadelerini kullandı.
FIFPro daha önce de futbolcuları Sırbistan'daki kulüplere transfer olmamaları konusunda uyararak, Sırbistan'a transfer olan futbolcuların paralarını alamama riskiyle karşı karşıya olduklarını açıklamıştı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:28
- "Alnım açık"
Toplam 3
Yorum
vzzt adama degil yonetime kufur et, yonetim o parayi verdi
- Bedimo teklifi
Toplam 8
Yorum
keita ne alaka bedimo-chedjou stoper-sol bek ve 32 yaşında
- Ekici tamam
Toplam 77
Yorum
Ukraynadan Bence Ekici ileri de çok sıkıntı çıkarır advocat ileride onu 18 dahi almaz çünkü onun sistemine enfazla 2 yada 3 maç ayak uydurur bence yerli yerine ya yabancı yada eldekilerle idare etmeliyiz kluplere menejerlerini gonderip beni alın diye yalvaran ahlaksız sporcularla bu gemi yalnızca su alıp batar yüzmez birde yabancılara bakın çok nadirdir böylesi örnekler ama bizde çok bırakın kime giderse gitsin ama FB mizde olmasın tlyle bi krs etmez YAZIK ÇOK YAZIK
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