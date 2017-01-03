Witsel, Çin Süper Ligi'ne gitti
Çin Süper Ligi takımlarından Tianjin Quanjian, Rus kulübü Zenit'in Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel'i kadrosuna kattı.
Başta Juventus olmak üzere Avrupa kulüplerinden teklifler aldığı öne sürülen Witsel, teknik direktörlüğünü eski İtalyan futbolcu Fabio Cannavaro'nun yaptığı Çin ekibi Tianjin Quanjian'ı tercih etti.
Zenit'ten yapılan açıklamaya göre, iki kulüp, Belçika Milli Takımı formasını 80 kez giyen Witsel'in transferi konusunda anlaştı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2012'nin eylül ayında, 40 milyon avro karşılığında Benfica'dan gittiği Zenit'te 180 maça çıktı ve 22 gol, 13 asist üretti.
Witsel böylece Oscar ve Carlos Tevez'den sonra bu transfer döneminde Çin'in yolunu tutan 3. yüksek profilli oyuncu oldu.
Alex Teixeira, Jackson Martinez, Ramires, Gervinho, Paulinho, Fredy Guarin, Stephane Mbia, Ezequiel Lavezzi gibi önemli isimler de Çin liginde top koşturuyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:44
- "Beşiktaş'a 8 işareti yapmadım"
Toplam 16
Yorum
Gs 7.yi de o attı. tabi 8 tane olunca karışıyor sen de haklısın.
- "Beşiktaş'a 8 işareti yapmadım"
Toplam 16
Yorum
Gs yemedik tamam mı yemedik. Yemedik yemedik yemedik.
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 18
Yorum
Gs Bu çöpü almayın. Yabancı kafa toplarına hakim deneyimli stoper lazım. Ah Ujfalusi ah.
Witsel, Çin Süper Ligi'ne gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.