 A Spor yine zirvede! – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    yine zirvede!

    A Spor yine zirvede!

    2016 yılını büyük bir zaferle kapattı, tüm sporseverlerin gönlüne taht kurdu.

    Türkiye'nin sporda tercihi bu ay yine oldu! A Spor, Kantar Media Aralık ayı verilerine göre Tüm Kişiler Tüm Gün, erkek ve kadın izleyici kategorilerinde en çok izlenen spor kanalı oldu. Geçen yıla göre, izlenme oranını yüzde 60'a yakın bir ortalama ile yükselten A Spor, 2016'yı zirvede tamamlamayı başardı. A Spor, televizyon izleyicisinin en sıcak gelişmeleri, en çabuk ve en doğru şekilde öğrendiği sporun haber kanalı olduğunu bir kez daha gösterirken; futbol ve basketbol yayınlarıyla da sporseverlerin gözdesi olmayı sürdürdü.

    A Spor, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının yanı sıra, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maçları ve kıtaları aşan bir heyecanla dünyanın dört bir yanındaki Boks karşılaşmalarını da sporseverlerle tüm dünya ile aynı anda buluşturarak spor yayıncılığın zirvedeki ismi haline geldi.

    Duayen yorumcuların bir araya geldiği programlarda, karşılaşmaların ayrıntılı değerlendirmeleri ve gündemin analizi yapılırken, A Spor tarafsızlık ilkesini yayıncılık politikasının odağında tutmaktan hiçbir zaman ödün vermedi. Türkiye'nin spordaki tercihi olan A Spor, her geçen ay büyüyen izleyici yelpazesiyle, sporun tüm keyif ve heyecanının yaşandığı 1 numaralı adres olmaya devam edecek!
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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