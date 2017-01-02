Hakem Süleyman Belli, disiplin kurulunda
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul'daki terör saldırısının ardından sosyal medyada olumsuz paylaşımlarda bulunan Kütahya ili hakemi Süleyman Belli'nin Amatör Futbol Disiplin Kuruluna (AFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, hukuk müşavirliği, sosyal paylaşım platformunda milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ile paylaşımlarda bulunması nedeniyle il hakemi Süleyman Belli'nin, Merkez Hakem Kurulu talimatının 38/a. maddesi uyarınca tedbirli olarak AFDK'ya sevkine karar verdi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:16
- Galatasaray’ı seçti
Toplam 14
Yorum
1905 tesla Kule stoper lazım
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 32
Yorum
adnan Adam atmak,silmek ne kadar kolay.Sorununa inmelisiniz.Paraysa parasını verin.Derdini öğrenin.Hem paranız yok,hem de adam beğenmezsiniz.İşe yaramaz diye gönderdiğiniz adamlar harikalar yaratıyor.....
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 32
Yorum
Yasama Musonda çok iyi biri ancak İsveçli fiziken zayıf. Partizanlı stoper ise çok güzel fizikli bir kasap gibi. Yine de çıplak gözle izlemek lazım. Bizim scoutlar ne iş yapar bilinmez. Partizanlı için Cevat Prekaziz den bilgi alınabilir.
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