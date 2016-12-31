Celtic, Rangers'ı devirdi
Glasgow şehrinin en köklü 2 takımını karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde, Celtic deplasmanda Rangers'ı 2-1 mağlup etti.
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisinde Celtic, konuk olduğu Rangers'ı 2-1 yenerek üst üste 15. galibiyetini elde etti.
Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rangers, Kenny Miller'ın 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Celtic, bu gole 34. dakikada Moussa Dembele ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, 70. dakikada Scott Sinclair'in fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka golün olmadığı karşılaşma Celtic'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonuçla, 21. haftası oynanan ligde bir maçı eksik Celtic, puanını 58'e çıkardı ve en yakın rakibi Rangers'ın 19 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. Rangers ise Premiership'te 4. yenilgisini yaşadı.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:04
- Vargas geliyor
Toplam 34
Yorum
Ejderha Çok Güzel Olur
- Gümüşhane ile hayati maç
Toplam 1
Yorum
Y.A Bu takım m.ö ki futbolu oynuyor, takım olamamış, rakibini rahat geçen bir Mehmet Ekici ve birde Yusuf Erdoğan var, fakat rakibi geçmek enerji demek işte tam orada pas alacak adam lazım lakin yok, kendin gitmek zorunda kalıyorsun, nereye kadar, topu kaptırana kadar, sonra Ekici gitmek istiyor, O gitsin Yusuf da gider , bizde 3.ligde Trabzonspor izleriz , bu teknik heyetle..Dünya devlerinin gelmeye korktuğu Trabzon, 3.lig takımlarına averaj takımı oldu..Zorla güzellik olmaz uşaklar bu teknik heyet bu takıma uymuyor..kendileriyle bir problemim yok yanlış anlaşılmasın. .Lakin olmuyor..olmuyor. .
- Aslan dibe demir attı
Toplam 5
Yorum
onlyfbc satan uzun vadede kaybeder
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