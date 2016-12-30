Uluslararası organizasyonların en golcüsü Ronaldo
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonunun (IFFHS) "2016'nın uluslararası turnuvalardaki en golcü futbolcusu" sıralamasında Real Madrid'in Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 24 golle zirvede yer aldı.
Portekiz Milli Takımı'nın ilk kez Avrupa şampiyonu olmasında önemli rol oynayan Ronaldo, 25 gol kaydettiği 2013 ve 20 kez fileleri havalandırdığı 2014'ten sonra bu yıl da zirveyi kimseye bırakmadı.
31 yaşındaki futbolcuyu, 21 golle Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi izledi. Paris Saint-Germain'den Uruguaylı Edinson Cavani ve El-Quwa El-Jawiya'dan Iraklı Hammadi Ahmed ise 16'şar golle 3'üncü sırayı paylaştı.
Listenin ilk 5 basamağında şu isimler bulunuyor:
|
|Oyuncu
|Ülke
|Kulüp
|Milli takım golleri
|Kulüp golleri
|Toplam
|1
|Cristiano Ronaldo
|Portekiz
|Real Madrid (İspanya)
|13
|11
|24
|2
|Lionel Messi
|Arjantin
|Barcelona (İspanya)
|8
|13
|21
|3
|Edinson Cavani
|Uruguay
|Paris Saint-Germain (Fransa)
|9
|7
|16
|Hammadi Ahmed
|Irak
|El-Quwa El-Jawiya (Irak)
|0
|16
|16
|5
|Robert Lewandowski
|Polonya
|Bayern Münih (Almanya)
|8
|7
|15
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:45
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 19
Yorum
aslan yabancı sınırlaması kalktı fakat bizimkiler hala yerli futbolculara dünya para veriyor
- Riekerink gitsin!
Toplam 22
Yorum
aslan1905 oyuna müdahale sıfır oyunu okumak yok sahada yürüyen oyuncuya tahmül eden bir hocanın zaten kalması doğru bişey değil. tuzla maçında kredisini tüketti.futbolcuları ateşliyecek bir hoca lazım hocanın öyle olması futbolcularında motivasyonunu düşürdü takımda ruhta kalmadı.devre arasında bir hoca birde sağlam defans olayı çözer
- Trabzonspor'da ipler gerildi
Toplam 14
Yorum
fanatik ersun hocanın ve yönetimin gitmesi gerek gerek ersun hoca trabzona teknik adam olacak birideyil sadece trabzon genclere düşman
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