 Uluslararası organizasyonların en golcüsü Ronaldo – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Uluslararası organizasyonların en golcüsü Ronaldo

    Uluslararası organizasyonların en golcüsü Ronaldo

    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonunun (IFFHS) "2016'nın uluslararası turnuvalardaki en golcü futbolcusu" sıralamasında Real Madrid'in Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 24 golle zirvede yer aldı.

    IFFHS'nin 1 Ocak-31 Aralık 2016 dönemindeki "milli maçların yanı sıra kıta içi ve kıtalar arası resmi kulüp organizasyonlarında atılan goller"i dikkate alarak yaptığı değerlendirmeye göre, 13'ü milli takım, 11'i de kulüp formasıyla 24 gole imza atan Ronaldo, "2016'nın uluslararası turnuvalardaki en golcü futbolcusu" unvanını aldı.

    Portekiz Milli Takımı'nın ilk kez Avrupa şampiyonu olmasında önemli rol oynayan Ronaldo, 25 gol kaydettiği 2013 ve 20 kez fileleri havalandırdığı 2014'ten sonra bu yıl da zirveyi kimseye bırakmadı.

    31 yaşındaki futbolcuyu, 21 golle Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi izledi. Paris Saint-Germain'den Uruguaylı Edinson Cavani ve El-Quwa El-Jawiya'dan Iraklı Hammadi Ahmed ise 16'şar golle 3'üncü sırayı paylaştı.

    Listenin ilk 5 basamağında şu isimler bulunuyor:

    		 Oyuncu Ülke Kulüp Milli takım golleri Kulüp golleri Toplam
    1 Cristiano Ronaldo Portekiz Real Madrid (İspanya) 13 11 24
    2 Lionel Messi Arjantin Barcelona (İspanya) 8 13 21
    3 Edinson Cavani Uruguay Paris Saint-Germain (Fransa) 9 7 16
    Hammadi Ahmed Irak El-Quwa El-Jawiya (Irak) 0 16 16
    5 Robert Lewandowski Polonya Bayern Münih (Almanya) 8 7 15
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:45
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