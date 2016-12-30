Tevez'den rekor imza
Boca Juniors'tan Shanghai Shenhua'ya transfer olan Carlos Tevez, tüm zamanların en yüksek maaşını alan futbolcu oldu.
Çin ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu, Arjantin basınına göre yıllık 42 milyon dolar (148.5 milyon lira) maaş alacak. Tevez; Ronaldo (74 milyon TL) ve Messi'yi (70 milyon TL) geçti.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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