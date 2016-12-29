Tevez, Shanghai Shenhua'da
Çin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua, Arjantin'in Boca Juniors takımından golcü futbolcu Carlos Tevez'i kadrosuna kattı.
Arjantin basınında Tevez'in bonservisi için Boca Juniors'a 10 milyon dolar ödendiği iddia edildi. Shanghai Shenhua'dan yıllık 42 milyon dolar kazanacak Arjantinli futbolcunun, dünyanın en fazla maaş alan oyuncusu olacağı da öne sürüldü.
Boca Juniors'ın yanı sıra Brezilya'da Corinthians, İngiltere'de West Ham United, Manchester United, Manchester City ve İtalya'da Juventus formaları giyen Tevez, Arjantin Milli Takımı'nda çıktığı 76 maçta 13 gol attı.
Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta da oynayan Senegalli Demba Ba, Kolombiyalı Fredy Guarin ve Giovanni Moreno ile Nijeryalı Obafemi Martins gibi isimlerin forma giydiği Shanghai Shenhua, geçen sezon Çin Süper Lig'de 48 puanla 4. sırayı almıştı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:24
- Stoper adayları el yakıyor!
Toplam 18
Yorum
Efekan Abicim alın bi iki tane sağlam stoper 5 yıldır hep defans Allaha emanet zamanında tabata ya verilmişti bu para bu oyuncu için çok değil.
- 45 bin kişi geldi
Toplam 1
Yorum
Taraftar Görüp göreceğiniz de o kadar zaten. Bu stad bakalım o kadar kalabalığı ne zaman görür.
- Gece boyu toplantı
Toplam 12
Yorum
TS HARUN ŞU YÖNETİCİLER ÇIKIP AĞLIYOR TEKNİK HEYET TUTTURDU TRASFERDE TRASFER BU YABANCILARI KİM NASIL TRABZONSPORA KAKALADI TRABZONDA YUSUF YAZICI VE DİĞERLERİNE O KADAR ŞANS VERİLSEYDİ ŞİMDİ TAKIM TIKIR TIKIR GİDERDİ ŞİMDİ BİRDE MEHMET EKİCİ GİDECEK DİYORSUNUZ GS HER ZAMAN Kİ GİBİ TRABZONSPORUN YIKILMASI İÇİN UĞRAŞIYOR SİZ ALSANIZA GS EN DEĞERLİ FUTBOLCUSUNU ŞU TEKNİK HEYETE NE ZAMAN YANLIŞ TRASFERLERİN HESABI SORULACAK BU TAKIMA NE SOLBEK NE DA SAĞ BEK ERSUNUN GÖZÜNE GİRSİN SAĞ VE SOL BEK ADAM GİBİ 2 ADAM GOLL MAKİNESİ BİRDE ORTA SAHA İLERİ DÖNÜK HUCUM SEN KALEYE TOP VURAMIYON SAĞ SOLLAN UĞRAŞIYON YOLLAYIN ŞUNU GİTSİN
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