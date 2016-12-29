Alman basınından büyük iftira
Türkiye aleyhine yaptığı haberlerle dikkat çeken Alman Focus dergisi iftiralarına bir yenisini daha ekledi. Almanlar bu defa Medipol Başakşehir üzerine yazdıkları yazıyla hem başarılı kulübe hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de değerlerimize saygısızlık ettiler.
Türkiye aleyhine yaptığı gerçeklik değeri olmayan haberlerle tanınan Alman Focus dergisi, iftiralarına bir yenisini daha ekledi.
Dergide yer alan bir makalede Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir'in bu başarısının arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu yazıldı.
Dergi, kulübün sahada ter akıtan oyuncularının başarılarını, saha kenarındaki teknik direktör ve ekibinin emeklerini ve takımı destekleyen taraftarların bağlılığını göz ardı ederek kulübün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle başarıyı yakaladığı şeklinde saygısız ithamlarda bulundu.
Yazıda ayrıca, ligde ikinci sıradaki Beşiktaş'ın, korunduğu ve kollandığını düşündüğü lider Başakşehir'i çekemediği şeklinde akıl almayacak bir iddiayla iki takım taraftarları karşı karşıya getirilmek istendi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BEŞİKTAŞ TARAFTARI VE CAMİASINDAN TEŞEKKÜR ALMIŞTI
Ancak bu haberde yer alan ifadelerin altındaki tutarsızlıklar gözlerden kaçmadı. Başakşehir'in Beşiktaş'a alternatif olarak yaratılan bir takım olduğu gibi Türkiye'deki hiçbir futbolsevere mantıklı gelmeyecek cümlelerle başlayan yazıda, Beşiktaş'la Recep Tayyip Erdoğan'ın arasının kötü olduğu iddia edildi. Oysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Beşiktaş'ın stat açılışına katılmış, camiadan da stat yapım sürecinde destekleri sebebiyle büyük teşekkür ve alkış almıştı. Ayrıca Başakşehir ve Beşiktaş arasında da, Beşiktaş'ın stat inşaatı sırasında maçlarını Fatih Terim Stadı'nda oynaması nedeniyle olumlu ilişkiler oluşmuş ve günümüze kadar taşınmıştı.
TARAFTAR YALANI
Haber ayrıca Başakşehir'in bulunduğu bölge için 'monoton ve sıkıcı' gibi suçlamalarda bulunurken, burada yaşayan halkı da aşağıladılar. Bir diğer ifade de ise kulübün, başka takım taraftarlarına kendi forma ve atkılarını giydirip maçlarına çağırdığı yönündeydi. Oysa verilen örnek, deplasmanda oynanan AZ Alkmaar maçıydı ve grubetçi taraftarlar Başakşehir'i desteklemek için stada gitmiş ve hem kendi takımları hem de Başakşehir atkı ve formalarını üzerlerinde taşıyorlardı.
ŞEHİTLERİN ÇOCUKLARINA BÜYÜK SAYGISIZLIK
Yazının en çok tepki çeken bölümü ise yaşanan terör saldırıları ve Fırat Kalkanı operasyonu sonucu şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlarımız için düzenlenen yardım maçı ile ilgili olandı. Focus dergisi bu maça çoğunluğu şehitlerimizin evlatları olmak üzere, asker ve polis kıyafetleri giyen çocuklarla çıkılmasını eleştirdi. Olaydan bihaber yazar, Başakşehir Twitter hesabından atılan tweetten yola çıkarak bu maçın Başakşehir'in çıktığı sıradan bir lig maçı olduğunu yazısına taşıdı.
Focus dergisi daha önce de defalarca Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde, kimi zaman da düşmanca haberler yapmıştı.
???? Futbolcularımız, Şehitlerimiz için yıldızlar karması maçında. #TürkiyeKazanacak #HepBirlikteTribüne pic.twitter.com/Pn69UCsPaw— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 22 Aralık 2016
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:28
- Feghouli Fener'e koşuyor
Toplam 24
Yorum
misafir SNEIJDER SEN HER KİMSİZ BİLMİYORUM NERDEN GELDİN NE ZAMAN GELDİN FENER'LE UĞRAŞMANDAKİ AMAÇ NE? İŞİN GÜCÜNÜ BIRAKIP BURAYA YORUM YAZMAYA GELİYOSUN İŞSİZMİSİN KARDEŞİM ANLAMADIM Kİ. HADİ GS SAYFASINA YAZSAN BİŞEY DEĞİL BE KARDEŞİM SENİN BU YAPTIĞIN LÜZUMSUZCA ŞEY KENDİNİN NE BİRİ OLUĞUNU GÖSTERİYOR. BU YAPTIĞIN DAVRANIŞTAN KİMSE HOŞLANMIYOR EMİNİM GS Lİ ARKADAŞLARIN OLSA ONLARDA HOŞLANMAZDI. ADAM AKILLI YORUM YAZCAKSAN YAZ YOKSA Bİ ZAHMET ŞU SİTEYİ TERKET ARTIK.
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 39
Yorum
LAZ53TS Kesinlikle oyuna gelme TS taraftarı Ekicinin yerini dolduracak bitane adam olmadığı gibi ondan başka top oynayan da yok biz İstanbul takımlarınin alt yapısı değiliz ekiciyi İstanbul'a satarlarsa defolup gitsinler
- Cenk Tosun, kendini aştı
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907. ya arkadaş futboldan anlamayam adamsın anladıkda ne zaman bjk nin haberini okusam sen varsın kendi takımıan bak
Alman basınından büyük iftira haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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