 Veron 41 yaşında futbola döndü – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Veron 41 yaşında futbola döndü

    Veron 41 yaşında futbola döndü

    Arjantin futbolunun yıldız isimlerinden 41 yaşındaki , 2014'te oyunculuk kariyerini noktalayıp başkanlığına geçtiği Estudiantes Kulübünde yeniden forma giyecek.

    Arjantin'in yıldız futbolcularından 41 yaşındaki , başkanı olduğu Estudiantes Kulübü ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

    Estudiantes Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Veron ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Veron, 8 Ocak 2017'de Florida Kupası kapsamında Alman ekibi Bayer Leverkusen karşısında ilk maçına çıkacak.

    Arjantinli yıldız oyuncu Veron, kariyerine de başladığı Estudiantes forması giyerken 2014 yılında futbola veda etmiş ve kulübün başkanlığını yürütmeye başlamıştı. Tecrübeli futbolcu kariyerinde, Boca Juniors, Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea ve Inter'de de forma giymişti.

    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:36
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