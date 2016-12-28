Veron 41 yaşında futbola döndü
Arjantin futbolunun yıldız isimlerinden 41 yaşındaki Juan Sebastian Veron, 2014'te oyunculuk kariyerini noktalayıp başkanlığına geçtiği Estudiantes Kulübünde yeniden forma giyecek.
Estudiantes Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Veron ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Veron, 8 Ocak 2017'de Florida Kupası kapsamında Alman ekibi Bayer Leverkusen karşısında ilk maçına çıkacak.
Arjantinli yıldız oyuncu Veron, kariyerine de başladığı Estudiantes forması giyerken 2014 yılında futbola veda etmiş ve kulübün başkanlığını yürütmeye başlamıştı. Tecrübeli futbolcu kariyerinde, Boca Juniors, Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea ve Inter'de de forma giymişti.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:36
- Onazi hüngür hüngür ağladı
Toplam 26
Yorum
Oğuz Sanki hepsi dünya yıldızı bir bu çocuk kötü hepsi aynı al birini vur ötekine bizim taraftarıda anlamak zor
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 22
Yorum
soruyorum stoper ve liberolara rekor paralar ödedik..başakşehir bizden daha iyi..eyyy aziz bir yerlerde yanlış mı yaptın.
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 22
Yorum
kafa karışıklığı param yok diyorlar..sonra para sorun değil diyorlar..yasak var diyorlar..fener çok şey diyor kısaca..ve tezatlıklar var..
Veron 41 yaşında futbola döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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