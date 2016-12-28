Veron 41 yaşında futbola döndü

Arjantin'in yıldız futbolcularından 41 yaşındaki Juan Sebastian Veron , başkanı olduğu Estudiantes Kulübü ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıEstudiantes Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Veron ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Veron, 8 Ocak 2017'de Florida Kupası kapsamında Alman ekibi Bayer Leverkusen karşısında ilk maçına çıkacak.

Arjantinli yıldız oyuncu Veron, kariyerine de başladığı Estudiantes forması giyerken 2014 yılında futbola veda etmiş ve kulübün başkanlığını yürütmeye başlamıştı. Tecrübeli futbolcu kariyerinde, Boca Juniors, Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea ve Inter'de de forma giymişti.