 Tayfun Korkut’tan veda – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    ’tan veda

    Tayfun Korkut’tan veda
    Almanya 2. Lig takımlarından 'i çalıştıran görevini bıraktı. Alman ekibinden yapılan açıklamada 42 yaşındaki hocanın kendi isteğiyle ayrıldığı belirtildi. Başkan Thomas Gries de, Korkut'un bu kararı vermesinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
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