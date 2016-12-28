 Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

    Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

    Futbolda ara transfer dönemi 4 Ocak 2017'de başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda ikinci transfer ve tescil döneminin 4 Ocak Çarşamba günü başlayacağı ve 31 Ocak 2017'de sona ereceği bildirildi.

    Birinci transfer ve tescil dönemi, 10 Haziran 2016 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2016'da sona ermişti.

    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:18
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