Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Futbolda ara transfer dönemi 4 Ocak 2017'de başlayacak.
Birinci transfer ve tescil dönemi, 10 Haziran 2016 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2016'da sona ermişti.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:18
- Babel’in yanında Tunay bombası
Toplam 44
Yorum
44istanbul gereksiz transfer. yönetim, fazala paran varsa, klas bitirici bir golcü al! ara transferde bitirici forvet alinmazsa, bu seneyi hic bir kupa almadan bitiririz! o kadar acik ve net ortada. Olan elimizdeki iyi kadroya olur, belkide dagilir. En kötü ihtimal hesabi Senol Hocaya cikarirlar ve takim en az 5 sene daha geri gider! Yönetim, birak bu sagdan soldan oyuncu toplarlamayi. parayi bas, sadece 1-2 nokta atis transferi yap!
- Üç takviye yapacağız
Toplam 10
Yorum
CEMİL SOFUOĞLU SAYIN ERSUN YANAL SEN PARA KAZANACAKSIN DIYE TRABZONSPOR KUMEMI DUSSUN.LUTFEN YAKAMIZDAN DUSERMISIN.
- Pereira Trabzon'da
Toplam 25
Yorum
Düsseldorf'lu Trabzon'da güzel olan,, taraftar olarakta, idare heyeti olarakta Ersun hocaya güvenmeleri, sebat etmeleri ve kredisini zedeleyecek tek bir açıklama dahi yapmamaları ! Yani, dogru yolda sabırla ilerlemeleri !
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