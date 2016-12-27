Listede ilk sırada o var!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'in Arjantinli çalıştırıcısı Diego Simeone, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından kulüp kategorisinde 2016'nın en iyi teknik direktörü seçildi.
Kulüp kategorisinde, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan, La Liga'yı da 3. sırada tamamlayan Atletico Madrid'in başında bulunan Diego Simeone, topladığı 113 puanla bu ödüle ilk kez layık görüldü.
Real Madrid ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi zaferi elde eden Fransız teknik adam Zinedine Zidane, 108 puanla 2. sırada yer aldı. İngiliz temsilcisi Leicester City'yi tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıran İtalyan Claudio Ranieri ise 86 puanla üçüncülüğü elde etti.
Milli takımlar bazında en iyi teknik direktör Santos
Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, IFFHS tarafından milli takımlar bazında 2016'nın en iyi teknik direktörü seçildi.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Portekiz Milli Takımı'nı zafere ulaştıran Santos, topladığı 199 puanla bu ödülün sahibi oldu.
EURO 2016'da İzlanda Milli Takımı'na çeyrek final oynatarak dikkati çeken Lars Lagerback, 71 puanla ikinciliği elde etti. Aynı organizasyonda son 4'e kalan Almanya'nın teknik direktörü Joachim Löw, 62 puanla üçüncü sırada yer aldı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:40
- ‘Uzun boylu’ stoper istedi
Toplam 12
Yorum
Gsli Kardeşim koskoca Galatasaray altyapıdan bir stoper çıkartamıyorsa kapatsınlar altyapıyı
- "Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor"
Toplam 7
Yorum
gkhgny1907 emre geri gelirse yanınada ben arfa.off diyorum başka bişey demiyorum.avrupa ligini alırız şaibeli ligleri onların olsun avrupa daha önemli
- F.Bahçe kasırgası
Toplam 5
Yorum
gkhgny1907 sadece futbolda 92 kupa var.müzemiz sabah 9 akşam 7 arası açık istersen bi uğra.diğer branşları sayarsam kakalak olursun şimdi ikile ;)
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