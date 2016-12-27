 Hepsi birer şaheser – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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HEPSİ
    27 Aralık 2016, Salı
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    Hepsi birer şaheser

    Hepsi birer şaheser

    Spora aşık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel olarak ilgilenmesiyle Türkiye tesisleşmede birçok Avrupa ülkesine fark attı. Son 3 yılda 10 stat açıldı. Ayrıca 20 tane daha yolda.

    Türk futbolunun büyük stat hamlesi sürüyor. Eski bir futbolcu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yurdun dört bir yanında derme çatma statlar yıkılıyor yerlerine muhteşem arenalar dikiliyor. Son 3 yılda 26 farklı şehirde 30 stat için çalışmalar yapılırken bunların 10 tanesi tamamlandı. 9'u 2017'de hizmete girecek. 4'ünde inşaat çalışmaları devam ediyor. 7 stadın yapımına da kısa süre içerisinde başlanacak.

    ŞEHİRLERE RENK KATIYOR
    Birçok şehirde girişi çıkışı zor olan, hiçbir konforu bulunmayan köhne statlar yerlerini görkemli arenalara bırakmaya başladı. Taraftarlar modern VE akıllı statlarda maçları rahat şekilde izliyor. Türkiye bu tesisleşme atılımıyla Avrupa'yı da solladı. Yeni hem şehirlerin dokusuna uygun olarak inşa ediliyor hem bölgeye renk katıyor hem de büyük organizasyonların bir bir Türkiye'ye gelmesini sağlıyor.

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:13
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