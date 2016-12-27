Görevinden istifa etti
Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) takımlarından Kaiserslautern'i çalıştıran teknik direktör Tayfun Korkut'un, görevinden istifa ettiği bildirildi.
Kulübün yönetim kurulu başkanı Thomas Gries, atılan bu adımdan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, Tayfun Korkut'a çalışmaları için teşekkür etti.
Bu sezon ilk yarısı sona eren ligde 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 19 puan toplayan Kaiserslautern, 13. sırada yer alıyor.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 13:53
- Kartal'ın rotası Eto'o
Toplam 12
Yorum
karakartal Ömer,Aras,Veli üçlüsünden ikisi takasta kullanılabilir.Evet Eto'o 35 yaşında ama şu şartlarda en iyi seçim gibi gözüküyor.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 56
Yorum
tr Öyle şeymi olur pozisyon neyi gerektiriyorsa onu vermesi zorunludur.Belki penaltı kaçacak trabzon 10 kişi savunma yapıp 1 puan alacak nereden biliyorsun ?
- eLENSe
Toplam 20
Yorum
vlkn80 Vurup vurmaması önemli değil, çünkü istanbul takımların dan hariç ile yapılan maçlar zaten derbi olamaz, bunu herkes biliyor sadece canım ülkem zır cahil insanları yıllarca öğrenemedi...
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