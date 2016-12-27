Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe ile Beşiktaş'a para cezası verdi.
Beşiktaş'ın ise Boluspor müsabakasında yine taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 15 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:24
- Ne yaptın Yusuf!
Toplam 6
Yorum
baha kaya BU ADAM SOL AÇIK.aMA KAÇ ORTA YAPMIŞ, KAÇ GOL ATMIŞ? YETENEKLİ AMA FAYDASI YOK.O BÖLGEDE ZATEN CASTİLLO VAR, HATTA İBANEZDE OYNAR.SATIN..!
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 67
Yorum
sporsever senin adalet anlayışını sevsinler senin dediğini yapsa sonra kim bilir neler derdin seni bilmiyormu bu futbolseverler
- Trabzonspor tarihinin en kötü ilk yarısı
Toplam 4
Yorum
metin yonetim bu takim gol atinca sampiyon olmus gibi seviniyor sut atiyorlar top yuvarlanarak gidiyor icimiz yaniyor yaziklar olsun ey yonetim size
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.