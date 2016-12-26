Dünyanın en iyisi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2016'nın en iyi kalecisini seçti. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada Bayern Münih'in yıldızı Manuel Neuer üst üste 4. kez bu ödüle layık görüldü. Juventuslu Buffon ikinci, Lizbon'un kalecisi Patricio da 3. oldu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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