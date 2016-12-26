 Dünyanın en iyisi – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Dünyanın en iyisi

    Dünyanın en iyisi
    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2016'nın en iyi kalecisini seçti. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada Bayern Münih'in yıldızı Manuel Neuer üst üste 4. kez bu ödüle layık görüldü. Juventuslu Buffon ikinci, Lizbon'un kalecisi Patricio da 3. oldu.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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