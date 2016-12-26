Cüneyt Çakır 2016'nın en iyi 5. hakemi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Cüneyt Çakır'ı 2016 yılının en iyi 5. hakemi seçti.
2014 ve 2015'teki oylamanın galibi İtalyan hakem Nicola Rizzoli, 65 puanla 2'nci, 2011'in en iyi hakemi seçilen Macar Viktor Kassai ise 55 puanla 3'üncü oldu.
Geçen yılın 3'üncüsü Türk hakem Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5'inci sırada yer aldı.
En fazla oy alan 10 hakem şöyle:
1. Mark Clattenburg (İngiltere) 141 puan
2. Nicola Rizzoli (İtalya) 65
3. Viktor Kassai (Macaristan) 55
4. Jonas Eriksson (İsveç) 43
5. Cüneyt Çakır (Türkiye) 28
6. Björn Kuipers (Hollanda) 28
7. Felix Brych (Almanya) 26
8. Martin Atkinson (İngiltere) 20
9. Damir Skomina (Slovenya) 19
10. Nestor Pitana (Arjantin) 14
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:48
- En fazla 2 oyuncu...
Toplam 3
Yorum
başkan uyuma selçuk sabri semih bu üçünün yerine klas adamlar alın yeter artık selçuk çıktı takım top oynadı be!!!
- Sigthorsson geri dönecek
Toplam 5
Yorum
sakın durun nereye adam 2.yarı bi oynasın izleyelim haketmezse almazsınız bonservisini ne bu acele okdar sabrettik adam iğleşcek gerimi göndericez sakın
- Vitor Pereira’ya Pep benzetmesi
Toplam 5
Yorum
Gsli Adamı görünce duyunca bir gülme geliyor çoğu kişiyede oluyor neden acaba araştırılmalı :D :D
Cüneyt Çakır 2016'nın en iyi 5. hakemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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