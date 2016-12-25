Yılın kalecisi Neuer
Bayern Münih'in Alman oyuncusu Manuel Neuer, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından verilen 2016'nın en iyi kalecisi ödülünün sahibi oldu.
Ödülü daha önce 4 defa kazanan Juventus'un İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon, 91 puanla ikinciliği elde etti. Tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Portekiz Milli Takımı'nın kalecisi Rui Patricio ise 50 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Oylamada puanlar şöyle dağıldı:
1- Manuel Neuer (Bayern Münih) 156 puan
2- Gianluigi Buffon (Juventus) 91
3- Rui Patricio (Sporting Lizbon) 50
4- Claudio Bravo (Barcelona/Manchester City) 45
5- David De Gea (Manchester United) 37
6- Jan Oblak (Atletico Madrid) 31
7- Hugo Lloris (Tottenham) 29
8- Keylor Navas (Real Madrid) 18
9- Thibaut Courtois (Chelsea) 13
10- Denis Onyango (Mamelodi Sundowns) 5
11- Petr Cech (Arsenal) 4
12- Samir Handanovic (Inter) 2
13- Marc Andre Ter Stegen (Barcelona) 1
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:45
- Şenol Güneş'ten büyük itiraf
Toplam 16
Yorum
Ertan Hoca hatalarını biliyorsun vede kabulleniyorsun. Buda güzel. İkinci yarı bu hatalarını yapma bu takım gene şampiyon olur. Geçen sene dar kadro olduğu için oyuncu rotasyonu denilen işlemi pek yapamıyordun. Bu sene kadro geniş habire oyuncularla rotasyon denilen uygulamaya gidiyorsun. Devre bitti sayılır daha takımın iskeleti oluşmadı. Bir iki kişi hariç kimse yerinde verimli olamıyor. Dama taşı piyon gibi çok oynamalar takıma hiçmi hiç yaramadı. Kuracağın kadro sakatlıklar olmadan değişmemesi lazım. Başarı o zaman muhakkak gelir. Yaz boz tahtası olunca hepimiz huzursuz oluyoruz takımda rahat bilinen oyununu oryaya koyamıyor. Maçları seyrrferken deyim yerindeyde fıtık oluyoruz. İKİNCİ YARI HERŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLUR DÜŞÜNCESİYLE TÜM CAMİAYA HAYIRLI SENELRR DİLİYOR. SELAM VE SAYGILARIMI SUNUYORUM.
- Onur Kıvrak: Kazanacağız!
Toplam 3
Yorum
fenerli açılışı bu maçla yapmasanız iyiydi. olaylar yüzünden ilk maçtan sahanız kapanır bence
- Sow’un röveşatası yılın golü
Toplam 3
Yorum
KrAlex Bu golün sadece bir golden fazlasının önemi büyüktür. Bu gol sadece M.Uniteda değil Avrupada ülkemizi yakan tüm hakemlere gelsin.
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