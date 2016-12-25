Almanya'daki Türk kulübü Duisburg'un düzenlediği bir baloda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forması bin euro'ya satıldı. Kulübe gelir elde etmek amacıyla yapılan satışlarda dört büyük takımımızın formaları da aynı amaçla satışa sunuldu.