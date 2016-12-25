 Bin euro’ya satıldı – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Bin euro’ya satıldı

    Bin euro’ya satıldı
    Almanya'daki Türk kulübü Duisburg'un düzenlediği bir baloda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forması bin euro'ya satıldı. Kulübe gelir elde etmek amacıyla yapılan satışlarda dört büyük takımımızın formaları da aynı amaçla satışa sunuldu.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:12
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