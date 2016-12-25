Bin euro’ya satıldı
Almanya'daki Türk kulübü Duisburg'un düzenlediği bir baloda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forması bin euro'ya satıldı. Kulübe gelir elde etmek amacıyla yapılan satışlarda dört büyük takımımızın formaları da aynı amaçla satışa sunuldu.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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