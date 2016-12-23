Steaua Bükreş'in başı ismiyle dertte
Romanya 1. Futbol Ligi (Liga 1) ekiplerinden Steaua Bükreş, ismindeki "Steaua" ifadesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.
Mahkeme kararında, 1947 yılında ordu tarafından kurulan futbol kulübünün 1998 yılında devlet himayesinden çıkarak özelleştiği ve 2004'ten bu yana söz konusu ismi yasa dışı kullandığı ifade edildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise mahkeme kararının olumlu karşılandığı ve 10 yılı aşkın süre boyunca telif hakkı vermeden Steaua isminin kullanılması gerekçesiyle kulübe 40 milyon avro maddi tazminat davası açılmasına hazırlanıldığı belirtildi.
Steaua Bükreş'in sahibi ve başkanı Gigi Becali ise mahkeme kararına itiraz edeceklerini ve kulübün ismini "FC Sports Becali" olarak değiştirmeyi planladıklarını söyledi.
Başkan Becali, itirazın reddedilmesi ve söz konusu tazminatı ödemeye mahkum edilmeleri halinde kulübün iflas ederek amatör kümeye düşeceği uyarısında da bulundu.
Steaua Bükreş, ligde elde ettiği 26 şampiyonluğun yanı sıra 1986 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı kazanmıştı.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:18
- Kupaya da sarıldı
Toplam 6
Yorum
penaltı sen ne içtin acaba ? pozisyonun net görüldüğü arka kamera var.Hakem de o açıdan görüyor.Göz doktoruna git o da olmazsa bir psikoloğa
- Podolski, Sinan ve Tolga açıklaması
Toplam 1
Yorum
Aslan ENCOK SAKATLIK BIZDE OLUYOR
- Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı
Toplam 7
Yorum
Bordomavi Allah belanızı versin
Steaua Bükreş'in başı ismiyle dertte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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