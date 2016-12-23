Şehitlere selam
Geliri şehit ailelerine bırakılacak olan Yerli Yıldızlar ile Yabancı Yıldızlar maçı Vadofone Arena’da oynandı. Futbolcular her gol sonrası omuz omuza Şehitler Tepesi’ne selam durdu
BİRLİK BERABERLİK MESAJI
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gümüşdağ "Bugün tek ortak menfaatimiz Türk bayrağımız ve bunun altında toplandık. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daim olacak" ifadesini kullandı.
Bir araya getirdi TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum. Bizi kimse bölemez ve el ele vermeye devam etmeliyiz."
50 MİLYON TL TOPLANDI
Organizasyon kapsamında 50 milyon 630 bin lira bağış toplandığı belirtildi. Organizasyonda sponsorluk gelirleri, bağışlar, TV reklamları ve yayın haklarından elde edilecek gelirler, şehitlerimizin ailelerine bağışlanacak. Süper Lig'de yer alan 18 kulüp, şehit aileleri için toplam 5 milyon lira bağış yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, "18 kulüp, şehit ailelerine 5 milyon TL bağışladı. Şimdi sıra büyük şirketlerimizde" dedi.
TERÖRE KARŞI İSYAN DURUŞU
FATİH TERİM (Türkiye Futbol Direktörü): Yapılan hain saldırılar sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir şey yapabilirsek, o yetimlere bir yardımımız olursa ne mutlu bizlere... İnadına barış, inadına sevgi diyoruz. Bugün burada müthiş bir kalabalık var. Bu lanet teröre karşı bir isyan duruşudur. Bundan sonra bu organizasyonu all-star organizasyonu gibi sürdürmeyi planlıyoruz.
FIRSAT VERMEYİZ
ŞENOL GÜNEŞ (Beşiktaş): Maddi ve manevi seferberlik dönemindeyiz. Daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Din, dil, ırk ayrımı yapmayan bir millet olarak bu beraberlik duruşumuzu sergilemek zorundayız. Çok yakınlarımıza sokulmuş hainler var inşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz.
MUTLU VE GURURLUYUZ
BURAK YILMAZ: Çok mutluyuz ve gururluyuz böyle bir gece düzenlendiği için. Biz de üstümüze düşen görev yapacağız. Ne kadar mutlu ederiz bilemiyorum ama biz işimizi yapacağız. İçeride hocalarımız da söyledi, iyi günde hep beraberiz, kötü günde de hep beraber olmalıyız. Onların biraz yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize.
HEPİMİZ BURADAYIZ
SELÇUK İNAN: Belki de bu senenin en anlamlı maçı bizim için. Elimizden biraz yardım etmek geliyorsa ne mutlu bize. Sayın Cumhurbaşkanımız'a, Kulüpler Birliğine ve TFF'ye teşekkür ediyoruz. Bügün hepimiz ortak bir olgunun arkasında durmak için buradayız. Gelir şehit ailelerine gidecek. Bunda bizim de payımız olduysa ne mutlu bize.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:49
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Beşiktaşta kesinlikle quaresma BJK de kalmalı kesinlikle!!!..çoook iyi oyuncu sağ kanatta ortası pasları çook iyi bence hatta gerekirse ciddi forvet dahi olur hoca izin verise..taam bi futbol okulu..öğrenilecek çok şeyi var abartı değil gerçekten öyle..
- Depay el yakıyor
Toplam 5
Yorum
SLoRd Emenike Weil ve Neustader Stoch Rvp Ozan Volkan Şen satın gelen para ile Depayı alın 10 numara alın birde iyi bir golcü bu takım tutulmaz
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Merhaba.. beşiktaşta een iyi oyuncu hatta Türk ligindede en iyiler arasında Quaresma var..bunu çook kişi biliyor..gerçekten çook iyi oyuncu Ronaldo Messi tarzı oyunu hızı.. adam eksiltmesi..ve "adrese teslim pasları-ortaları" isterse atabileceği golleri ile quaresma çook iyi oyuncu..BEŞİKTAŞ kesinlikle O nu takımda tutmalı.son cümle..:ve ayrıca oyunu ciddiye alışı içindeki sessiz oyun şevki ve hırsıyla kendini taam oyuna maça veriyor..oyunundan belli zaten..başarılar ..
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