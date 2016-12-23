Şehitlere selam

Geliri şehit ailelerine bırakılacak olan Yerli Yıldızlar ile Yabancı Yıldızlar maçı Vadofone Arena’da oynandı. Futbolcular her gol sonrası omuz omuza Şehitler Tepesi’ne selam durdu

Türk Futbol ailesi, şehitler için bir araya geldi. Yıldızlar Karması, Vodafone Arena'da "Şehitlere saygı maçı" yaptı. Türkiye, teröre karşı bir kez daha tek yürek oldu... Yerlisi, yabancısı bütün futbol ailesi Vadofone Arena'da buluştu, dünyaya birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği ve tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak "Şehitlere Saygı Maçı"nda santrayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı...Yerli Yıldızlar Karması, Yabancı Yıldızlar Karması'nı 4-3 mağlup etti. Yerlilerin gollerini Emre, Selçuk Şahin, Mehmet Akyüz ve Selçuk İnan atarken, yabancıların golleri Josef De Souza ve Kweuke'den (2) geldi. Atılan gollerin ardından bütün futbolcular Şehitler Tepesi'ne döndü, omuz omuza durup asker selamı verdi.



BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gümüşdağ "Bugün tek ortak menfaatimiz Türk bayrağımız ve bunun altında toplandık. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daim olacak" ifadesini kullandı.

Bir araya getirdi TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum. Bizi kimse bölemez ve el ele vermeye devam etmeliyiz."



50 MİLYON TL TOPLANDI

Organizasyon kapsamında 50 milyon 630 bin lira bağış toplandığı belirtildi. Organizasyonda sponsorluk gelirleri, bağışlar, TV reklamları ve yayın haklarından elde edilecek gelirler, şehitlerimizin ailelerine bağışlanacak. Süper Lig'de yer alan 18 kulüp, şehit aileleri için toplam 5 milyon lira bağış yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, "18 kulüp, şehit ailelerine 5 milyon TL bağışladı. Şimdi sıra büyük şirketlerimizde" dedi.



TERÖRE KARŞI İSYAN DURUŞU

FATİH TERİM (Türkiye Futbol Direktörü): Yapılan hain saldırılar sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir şey yapabilirsek, o yetimlere bir yardımımız olursa ne mutlu bizlere... İnadına barış, inadına sevgi diyoruz. Bugün burada müthiş bir kalabalık var. Bu lanet teröre karşı bir isyan duruşudur. Bundan sonra bu organizasyonu all-star organizasyonu gibi sürdürmeyi planlıyoruz.



FIRSAT VERMEYİZ

ŞENOL GÜNEŞ (Beşiktaş): Maddi ve manevi seferberlik dönemindeyiz. Daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Din, dil, ırk ayrımı yapmayan bir millet olarak bu beraberlik duruşumuzu sergilemek zorundayız. Çok yakınlarımıza sokulmuş hainler var inşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz.



MUTLU VE GURURLUYUZ

BURAK YILMAZ: Çok mutluyuz ve gururluyuz böyle bir gece düzenlendiği için. Biz de üstümüze düşen görev yapacağız. Ne kadar mutlu ederiz bilemiyorum ama biz işimizi yapacağız. İçeride hocalarımız da söyledi, iyi günde hep beraberiz, kötü günde de hep beraber olmalıyız. Onların biraz yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize.



HEPİMİZ BURADAYIZ

SELÇUK İNAN: Belki de bu senenin en anlamlı maçı bizim için. Elimizden biraz yardım etmek geliyorsa ne mutlu bize. Sayın Cumhurbaşkanımız'a, Kulüpler Birliğine ve TFF'ye teşekkür ediyoruz. Bügün hepimiz ortak bir olgunun arkasında durmak için buradayız. Gelir şehit ailelerine gidecek. Bunda bizim de payımız olduysa ne mutlu bize.