 Futbolda haftanın programı – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Futbolda haftanın programı

    Futbolda haftanın programı

    Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ilk bölümü, 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

    - Spor Toto Süper Lig

    Yarın:

    16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir (5 Ocak Fatih Terim)

    19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Vodafone Arena)

    25 Aralık Pazar:

    13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi)

    16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs)

    19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

    19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena)

    26 Aralık Pazartesi:

    19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

    20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)

    - TFF 1. Lig

    Bugün:

    18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Eskişehirspor (Kamil Ocak)

    Yarın:

    13.00 Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)

    13.00 Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

    16.00 Balıkesirspor-Elazığspor (Balıkesir Atatürk)

    18.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun 19 Mayıs)

    25 Aralık Pazar:

    13.00 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)

    13.00 Şanlıurfaspor-Manisaspor (Şanlıurfa GAP Arena)

    16.00 Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor (Mersin)

    18.30 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)

    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:47
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