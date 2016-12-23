Futbolda haftanın programı
Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ilk bölümü, 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
- Spor Toto Süper Lig
Yarın:
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Vodafone Arena)
25 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena)
26 Aralık Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)
- TFF 1. Lig
Bugün:
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Eskişehirspor (Kamil Ocak)
Yarın:
13.00 Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)
13.00 Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
16.00 Balıkesirspor-Elazığspor (Balıkesir Atatürk)
18.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun 19 Mayıs)
25 Aralık Pazar:
13.00 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)
13.00 Şanlıurfaspor-Manisaspor (Şanlıurfa GAP Arena)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor (Mersin)
18.30 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:47
- Carole’un zammı Chedjou’yu takıldı
Toplam 3
Yorum
Aslan YENI SÖZLESME GELECEK YIL ICIN YAPILMALI CAROLE DEVAM ETMELIYIZ
- Gomez’e kupa çağrısı
Toplam 9
Yorum
bjkli saka maka devre arasinda gelirse cok güzel olur
- Gomez’e kupa çağrısı
Toplam 9
Yorum
kartal nedir bu gomez sosa hastalığı anlamadım bir türlü etkisinden kurtulamıyoruz büyük takım biraz büyük düşünecek takım kötü oynadımı gomez ..sosa hava soğuktu gomez sosa korner atışıyap gomez sosa ışıklar yetersizdi gomez sosa nedir bu arkadaş ya
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