Dilmen'e son görev
Gazetemiz yazarı usta yorumcu Rıdvan Dilmen’in önceki gün vefat eden annesi Makbule Dilmen, dün son yolculuğuna uğurlandı. Merhume memleketi Aydın’da toprağa verilirken; spor, siyaset ve iş dünyasından birçok isim cenazeye katıldı
FUTBOL CAMİASI CENAZEDEYDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Rıdvan Dilmen'i acılı gününde yalnız bırakmazken; spor, siyaset ve iş dünyasından da birçok isim bu zor günde Dilmen Ailesi'nin yanındaydı. Cenazeye Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış ile teknik direktörler Mustafa Denizli, Engin İpekoğlu, Oğuz Çetin, spor yorumculuğu yapan eski milli oyunculardan Tanju Çolak ve Rüştü Reçber gibi futbol camiasının önde gelen isimleri katıldı.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:48
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Beşiktaşta kesinlikle quaresma BJK de kalmalı kesinlikle!!!..çoook iyi oyuncu sağ kanatta ortası pasları çook iyi bence hatta gerekirse ciddi forvet dahi olur hoca izin verise..taam bi futbol okulu..öğrenilecek çok şeyi var abartı değil gerçekten öyle..
- Depay el yakıyor
Toplam 5
Yorum
SLoRd Emenike Weil ve Neustader Stoch Rvp Ozan Volkan Şen satın gelen para ile Depayı alın 10 numara alın birde iyi bir golcü bu takım tutulmaz
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Merhaba.. beşiktaşta een iyi oyuncu hatta Türk ligindede en iyiler arasında Quaresma var..bunu çook kişi biliyor..gerçekten çook iyi oyuncu Ronaldo Messi tarzı oyunu hızı.. adam eksiltmesi..ve "adrese teslim pasları-ortaları" isterse atabileceği golleri ile quaresma çook iyi oyuncu..BEŞİKTAŞ kesinlikle O nu takımda tutmalı.son cümle..:ve ayrıca oyunu ciddiye alışı içindeki sessiz oyun şevki ve hırsıyla kendini taam oyuna maça veriyor..oyunundan belli zaten..başarılar ..
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