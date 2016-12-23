 Dilmen'e son görev – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Dilmen'e son görev

    Dilmen'e son görev

    Gazetemiz yazarı usta yorumcu ’in önceki gün vefat eden annesi Makbule Dilmen, dün son yolculuğuna uğurlandı. Merhume memleketi Aydın’da toprağa verilirken; spor, siyaset ve iş dünyasından birçok isim cenazeye katıldı

    FOTOMAÇ Gazetesi yazarı usta futbol yorumcusu 'in acı günü... Fenerbahçe ve A Milli Takım formasıyla uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden Rıdvan Dilmen, dün annesine son görevini gerçekleştirdi. Denizli'de solunum rahatsızlığı nedeniyle 4 gün tedavi gördüğü hastanede önceki akşam hayatını kaybeden Makbule Dilmen dün toprağa verildi. 80 yaşındaki Makbule Dilmen'in naaşı, memleketi Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde bulunan Merkez Koca Cami'nde kılınan öğle namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

    FUTBOL CAMİASI CENAZEDEYDİ
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Rıdvan Dilmen'i acılı gününde yalnız bırakmazken; spor, siyaset ve iş dünyasından da birçok isim bu zor günde Dilmen Ailesi'nin yanındaydı. Cenazeye Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış ile teknik direktörler Mustafa Denizli, Engin İpekoğlu, Oğuz Çetin, spor yorumculuğu yapan eski milli oyunculardan Tanju Çolak ve Rüştü Reçber gibi futbol camiasının önde gelen isimleri katıldı.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:48
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