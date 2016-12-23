Asla yılmayacağız

Bakan Kılıç: Terörün ve hainlerin istediği, bizim birbirimize düşmemiz, umudumuzun kırılması. Buna fırsat vermeyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, terör karşısında sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağını belirterek, "Dünyadaki hiçbir ülke 30'a yakın statla tesisleşme hamlesi içinde olmadı. Bunlar, kararlılıkla devam edecek. Terörün, hainlerin istediği, bizim birbirimize düşmemiz, yatırımları durdurmamız ve gelecek yürüyüşümüzdeki umudumuzu kırmaktır. Asla onlara bu fırsatı vermeyeceğiz.



Millet olarak dimdik ayaktayız. El ele verdikten sonra her şeyi başarırız" açıklamasında bulundu. Bu arada "Şehitlere saygı maçı" organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 kulübün başkanları ile yetkilileri de yer aldı. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı. Bahattin Duran ve Tarkın Ongun, Çakır'ın yardımcılıklarını yaptı. 22 yerli, 19 yabancı futbolcu Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçında forma giydi.