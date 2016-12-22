Şehmus’tan acı haber
İki gündür haber alınamayan Şehmus Özer arabasıyla uçuruma düşmüş halde bulundu.
TAKIMIN AĞABEYİYDİ
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Şehmus'un hayatını kaybetmesi dolayısıyla büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Çok üzgünüz. Türk futbol camiasının başı sağ olsun. Şehmus, takıma büyük katkı sunan ve futbolculara ağabeylik yapan biriydi" dedi.
TRABZONSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI
Trabzonspor Kulübü, Şehmus Özer için başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Trafik kazasında hayatını kaybeden Amed Sportif'in takım kaptanı Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Özer'in kederli ailesine ve Amed Sportif camiasına başsağlığı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
?MAÇ ERTELENDİ
Şehmus'un arabası uçurumun dibinde bulundu. Bu acı haber üzerine Amed'in Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile bugün oynayacağı mücadele ertelendi.
Hüseyin KAÇAR
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:02
- Kaleyi yine kapatamadı
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok karakterli,alçak gönüllü,yüreği kocaman bir insan; ama bunlar iyi kaleci olması için yetmiyor.Maalesef kaleciliği çok zayıf.Özgüveni düşük, birgol yiyince dağılıyor.
- Arda Turan'dan 3 gol 1 asist
Toplam 4
Yorum
75 adam çatır çatır oynuyor ... neyin hesabindasın....
- Zapata’ya yeni teklif
Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel gündemimize geldiği zaman videolarına bakmıştım.Rhodolfo ve Marcelodan daha ağır bir futbolcu ve top tekniğide onlardan çok zayıf.Kesinlikle işimize yaramaz.Rakitsky bundan çok çok daha iyi bir futbolcu.
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