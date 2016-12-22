Rıdvan Dilmen'in acı günü
Gazetemizin usta yazarı Rıdvan Dilmen’in annesi Makbule Dilmen Denizli’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'de Özel Odak Tıp Merkezinde 17 Aralık'tan beri solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Makbule Dilmen, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Makbule Dilmen'in cenazesinin, yarın Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
FOTOMAÇ ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, başta Rıdvan Dilmen olmak üzere sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.
ANNEM, BENİM ARKADAŞIMDI
Acı haberi alır almaz Denizli'deki hastaneye gelen Rıdvan Dilmen, "Annem ailemizin direği idi" dedi. Dilmen şöyle devam etti: "41 yıl önce babam rahmetli olduktan sonra bütün yük ona kalmıştı. Annem benim arkadaşımdı, annemden çok arkadaşımdı. O yüzden acımız büyük."
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:21
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Toplam 12
Yorum
TAÇSIZ KRAL ŞEHMUZ ALLAHAISMARLADIK GÜZEL KAPTAN ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN?
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Toplam 11
Yorum
görengören İnsan GS da zevk için oynar.Ruhsuzluk... o kadar para al verdiğine bak .....YUH
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Yorum
BEYEFENDİ BÜYÜK KAPTAN ŞEHMUZ ÖZER-E ALLAH RAHMET EYLESİN..TAÇSIZ GOL KRALIYDI..BEYEFENDİYDİ..
Rıdvan Dilmen'in acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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