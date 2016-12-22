Chapecoense kupasını aldı
Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında futbolcularını ve teknik heyetini kaybeden Brezilya'nın Chapecoense takımına Sudamericana Kupası verildi.
Ödül töreninde, organizasyonu şampiyon tamamlamalarına vesile olan finaldeki rakipleri Atletico Nacional'e teşekkür eden Başkan Nes Filho, "Ortak kazandığımız kupada büyük bir jest yaparak bize bu olanağı veren Atletico Nacional Kulübüne minnettarlığımı sunarım. Gerçekten çok nazik ve asil bir hareketti." değerlendirmesinde bulundu.
Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.
Atletico Nacional, Sudamericana Kupası'nın Chapecoense takımına ve gelirinin kazada ölenlerin ailelerine verilmesini turnuvayı düzenleyen Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) talep etmiş ve bu durum kabul görmüştü.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:59
- Kupaya tutundu
Toplam 3
Yorum
........... TUZLA SPOR DA GS DA OYNAYACAK NE OYUNCULAR VAR GÖRENE. BU GÜN GS DA OYNAYANLARI FERSAH FERSAH KATLIYORLAR. HOCALARINI BİLE AL KOY GS YIN BAŞINA İNANIYORUM RİEKERİK TEN YÜZDE SEKSEN DAHA BAŞARILI OLUR BU GENÇ TEKNİK DİREKTÖR. TEBRİK EDİYORUZ BU EKİP VE HOCASINI.
- ‘Maçı Tuzla hak etti’
Toplam 3
Yorum
Aslan HICBIRINIZ GALATASARAY FORMASINI HAK ETMIYORSUNUZ
- Vargas’tan sıcak mesaj
Toplam 2
Yorum
........ GS YIN SCOUT EKİBİ DEĞİL ONLAR, ONLAR GS YIN SÖĞÜT EKİBİ SÖĞÜT. ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞSİNİZ KOMİSYONCU ONLAR KOMİSYONCU. GS YI DÜŞÜNENLER DEĞİL.
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