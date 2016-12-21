‘Şilili ünlü bir futbolcu ölecek’
Chapecoense takımının neredeyse tamamını uçak kazasında yitireceğini yaklaşık 7 ay önce tahmin eden 53 yaşındaki astrolog Carlinhos, Şili ve futbol dünyasını şimdiden merakta bırakan bir açıklama yaptı ve Şilinin ünlü bir futbolcusunun 2018 Dünya Kupası öncesi yaşamını yitireceğini söyledi. Carlinhos, ölecek dediği ismi açıklamazken, Şili'nin diğer liglerde oynayan ve öne çıkan isimleri olarak Arsenal'de forma giyen Alexis Sanchez ile Bayer Münih'li Arturo Vidal dikkat çekiyor.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 7
Yorum
FB li Önemli olan rakip taraftarların da bir futbolcuyu sevmesi.Allah rahmet eylesin.
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 7
Yorum
Zınar fenerli Türk futbolunun başı sağolsun yazık oldu
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 7
Yorum
mert Güle Güle Kaptan. adam gibi adam
‘Şilili ünlü bir futbolcu ölecek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.