"Hoşçakal büyük golcü"
Akhisar Belediyespor, Altay ve Karşıyaka kulüpleri daha önce takımlarında forma giyen Amed Sportif Faaliyetler Takım Kaptanı Şehmus Özer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları yayımladı.
- Altay
Altay Kulübünün internet sitesinde "Hoşçakal büyük golcü" başlıklı açıklamada, Şehmus Özer'in vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, geçtiğimiz dönemlerde 3 sezon Altay'ın formasını terleten "usta golcüye" Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm spor camiasına başsağlığı dilendi.
- Karşıyaka
Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada ise eski oyuncuları Şehmus Özer'in trafik kazası sonucunda vefat ettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Kadrosunda bulunduğu her takımda terinin son damlasına kadar mücadele eden ve terlettiği formanın hakkını veren Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:15
- Mustafa kapıyı zorluyor
Toplam 2
Yorum
ramazan tepecik maçında seyrettim her iki ayağını aynı oranda kullanıyor tekniği ssüper sonzamanlarda türkiyede böyle topa hakim olan oyuncu görmedim ama bizim kiler oynatmazalar en azından bugunkü tuzla maçında oynasa ortama alıssa ama nerdeee
- Ekici ile anlaşma yakın
Toplam 5
Yorum
kamil Anlaşamıyorsak para ile satın gitsin bedavaya gitmesin..
- Oynama ihtimali yüksek
Toplam 1
Yorum
tekin aman oynamasın otursun istanbulda yada kenarda musa da bunun yüzünden verimsizleşiyor banko musa oynasın yedeğide fernandau olsun
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