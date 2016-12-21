Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, 2010-2011 sezonunda yeşil-siyahlı formayla başarılı bir sezon geçiren Şehmus Özer'in trafik kazasında vefat ettiği belirtilerek, "Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Altay

Altay Kulübünün internet sitesinde "Hoşçakal büyük golcü" başlıklı açıklamada, Şehmus Özer'in vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, geçtiğimiz dönemlerde 3 sezon Altay'ın formasını terleten "usta golcüye" Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm spor camiasına başsağlığı dilendi.

- Karşıyaka

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada ise eski oyuncuları Şehmus Özer'in trafik kazası sonucunda vefat ettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Kadrosunda bulunduğu her takımda terinin son damlasına kadar mücadele eden ve terlettiği formanın hakkını veren Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."