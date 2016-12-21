 Cüneyt Çakır düdük çalacak – Fotomaç – 21 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    düdük çalacak

    Cüneyt Çakır düdük çalacak
    Vodafone Arena'da oynanacak Yıldızlar Karması maçını hakem ve ekibinin yöneteceğini açıklayan , "Bu organizasyonu NBA'deki All Star maçları gibi her yıl düzenleyebiliriz" ifadesini kullandı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cüneyt Çakır düdük çalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.