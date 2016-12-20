PFDK'dan o yöneticiye rekor ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'na iki ayrı ihlalden dolayı toplamda 42 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
Yaşar Aşçıoğlu, PFDK'nın 1 Aralık'ta yaptığı toplantıda da 18 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.
PFDK'nın kouyla ilgili aldığı ve TFF'nin resmi internet sitesinden de yayınlanan karar şu şekilde:
TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun, sosyal medya üzerinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 18 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun yazılı basında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 24 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verildi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 17:47
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 18
Yorum
KrAlex Deplasmanda form grafiği rezalet bir M.United maçında 4 gol yemesi ve Kadıköy'de oynanan maçı taraftar desteği ile taktiksel olarak kazanması ve de gruptan lider olarak çıkılması yinede bu tip hataların gözardı edilmemesini göstermez. Hayatta her zaman şanslı olamazsın.
- Cimbom adına ligin seyri
Toplam 4
Yorum
hasan takım güçsüz,,karşı karşıya 7-8 metreden sıneydır,eren topa vuramıyorlar..
- Cimbom adına ligin seyri
Toplam 4
Yorum
hasan takım güçsüz,,, kaleciyle karşı karşıya şut atamıyorlar..gördük Osmanlı maçında....eren, şıneydır, penaltı noktasından topu kaleye sokamadılar..amatör topçu o topları çakıçakıverir..ayıptır..aldığınız paralar harammm..
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