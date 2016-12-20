İETT'den 'Burak Yılmaz' açıklaması

İETT tarafından yapılan açıklamada, Burak Yılmaz ile tartışan otobüs şoförünün işine son verilmediği açıklandı.İETT'nin Twitter'daki destek hattından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Burak Yılmaz ile ÖHO şoförü arasında yaşanan tartışma sonucu ilgili şoförün işine son verilmemiştir. Tahkikat süreci devam etmektedir"BURAK YILMAZ DA KONUŞTUÖte yandan şoförle tartışan Burak Yılmaz'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Yılmaz, "Olayın aslında benimle alakası yoktu. Valenin hatası yüzünden ben arada kaldım. Otobüs şoförü kafama hafif şekilde çarptı, kendimi kaçırmasam Allah korusun daha kötü bir şey olurdu" dedi.

Bu durumdan dolayı sinirlenen ve otobüs şoförüne tepki gösteren Yılmaz, "Ben iki evlat babasıyım, bana hem küfretti, hem de sopa gösterdi. Bunlar hoş hareketler değil" dedi.

"AYNI DAVRANIŞI HERKESE KARŞI SERGİLEYEBİLİRDİ"

Yaşanan olaydan dolayı bir hayli üzgün olduğunu belirten milli futbolcu, "Ben normal şartlarda bu şekilde tepki göstermem, ama küfür olunca olmuyor. Biz maç sırasında 40 bin kişiden küfür yiyoruz, Lakin bu farklı bir durum. Beni tanımaması normal bir durum. Aynı davranışı herkese karşı sergileyebilirdi. Bu çok ayıp" diye konuştu.