İETT'den 'Burak Yılmaz' açıklaması
İETT'den, Burak Yılmaz ile tartışan şoför ile ilgili açıklama geldi ve şoförün işten çıkartılmadığı belirtildi.
İETT'nin Twitter'daki destek hattından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Burak Yılmaz ile ÖHO şoförü arasında yaşanan tartışma sonucu ilgili şoförün işine son verilmemiştir. Tahkikat süreci devam etmektedir"
BURAK YILMAZ DA KONUŞTU
Öte yandan şoförle tartışan Burak Yılmaz'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Yılmaz, "Olayın aslında benimle alakası yoktu. Valenin hatası yüzünden ben arada kaldım. Otobüs şoförü kafama hafif şekilde çarptı, kendimi kaçırmasam Allah korusun daha kötü bir şey olurdu" dedi.
Bu durumdan dolayı sinirlenen ve otobüs şoförüne tepki gösteren Yılmaz, "Ben iki evlat babasıyım, bana hem küfretti, hem de sopa gösterdi. Bunlar hoş hareketler değil" dedi.
"AYNI DAVRANIŞI HERKESE KARŞI SERGİLEYEBİLİRDİ"
Yaşanan olaydan dolayı bir hayli üzgün olduğunu belirten milli futbolcu, "Ben normal şartlarda bu şekilde tepki göstermem, ama küfür olunca olmuyor. Biz maç sırasında 40 bin kişiden küfür yiyoruz, Lakin bu farklı bir durum. Beni tanımaması normal bir durum. Aynı davranışı herkese karşı sergileyebilirdi. Bu çok ayıp" diye konuştu.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 17:27
- Kazanan haklıdır!
Toplam 2
Yorum
MEHMET SAYIN Ü.ÖZAT DAHA ÖNCEKİ MAÇLARDA ŞANS BULAN ISSAH, MİLİNKOVİÇ, OWUSU, VE HATTA STANCU GİBİ FUTBOLCULARA NİÇİN SÜRE VERMEDİN?
- Salih ve Stoch yok
Toplam 4
Yorum
MEHMET ÖZELLİKLE WİEL, EMENİKE VE STOCH BU DURUMA DÜŞMEMELİYDİLER VEYA DÜŞÜRÜLMEMELİYDİLER. SAYIN ADVOCAAT'IN TAKIM KURGUSU ÇİFT ÖN LİBEROLU SİSTEM OLDUĞU İÇİN BU FUTBOLCULARDAN İSTENİLEN VERİM ALINAMIYOR. HALBU Kİ DÜŞÜNÜN ÇİFT ÖN LİBEROSUZ BİR İLK 11 KURGULANMIŞ OLSA BU FUTBOLCULARDA SÜRE ALABİLECEKLERİ İÇİN SKORA KATKIDA POZİTİF PERFORMANS GÖSTEREBİLİRLER. MESELA BENİM İLK 11'İM:1 VOLKAN-ERTUĞRUL 2 WİEL-ŞENER 3 İSMAİL-H.ALİ 4 KJAER-M.TOPAL 5 MARTİN-ROMAN 6 JOSEF-OZAN 7 EMENİKE-LENS 8 AATİF-M.TOPAL 9 SOW-FERNANDAO 10 ALPER-SALİH 11 STOCH-V.ŞEN
- Quaresma gidiyor mu?
Toplam 8
Yorum
net göndereceklerse sezon sonu göndersinler devre arası giderse yerine düzgün futbolcu bulması zor olur geçen sene gördük devre arasında aldıklarını bir tek marcelo oynuyor şu an
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