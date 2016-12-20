Bakan Kılıç'tan spor camiasına çağrı
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, spor camiasına birleştirici güç olma çağrısında bulunarak, "Tüm kulüplerimizin formalarının üzerinde tek bir ortak nokta var. Ay-yıldızlı bayrağımız. Bu bayrak altında olacağız. Birlik beraberlik için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.
"Ülkemizin beraberliğini hiçbir saldırı bozamaz"
Şehitler Tepesi'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kılıç, bu noktada 44 şehit verildiğini hatırlatarak, "Bu kardeşliğimize yapılan bir saldırıydı. Daha sonra Kayseri'de askerlerimize bir saldırı oldu. Bu ülke için, bu bayrak için şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Dün de yine ihanet şebekesinin harekete geçmesiyle ülkemizde görevli Rusya Büyükelçisi'ne bir suikast gerçekleştirdiler. Rus dostlarımıza başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin beraberliğini hiç kimse, hiçbir saldırı bozamayacağı için buradayız" dedi.
"Spor camiası olarak birleştirici olmalıyız"
Bakan Kılıç, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Buradaki saldırının ardından bütün renklere gönül vermiş taraftarlar buraya el ele vererek geldi, birlik mesajı verdiler. Spor camiası olarak birleştirici olmalıyız. Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi ülkemizi, birliğimizi bölmek isteyenlere karşı seferberlik halindeyiz. Bu alçaklara karşı birlik ve beraberliğimizi göstermek zorundayız. Burada tarihi bir buluşma yapıyoruz. Her kulübün bir arması, rengi var. Ama bunları bir kenara bırakarak beraber olmalıyız. Tüm kulüplerimizin formalarının üzerinde tek bir ortak nokta var. Ay-yıldızlı bayrağımız. Bu bayrak altında olacağız. Birlik beraberlik için elimizden geleni yapmalıyız. Spor medyasına da sesleniyorum; sizlerin de sorumluluğu var. Bunun bilincinde olarak sorumluluğumuzu bilmeliyiz. Hep beraber Türkiye olarak geleceğe yürüyelim. Ülkemizin birliği daim olsun" ifadelerini kullandı.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 12:29
- Transferde tek yetkili Ersun Yanal
Toplam 4
Yorum
izmirliiii noldu ya scout ekibine ersun beyimiz onlarıdamı istemedi
- Babel 2 Ocak'ta geliyor
Toplam 13
Yorum
doğru bilgi! kardeş hep kulaktan dolma boş bilgilerle bu köşeleri dolduruyorsunuz. bu yorum da yayınlanmaz inadına. çünkü senin bilgin yanlış. Babel 2 gol attı o maçta. ha bu 8-0 gibi tarihi bir skoru değiştirir mi elbette hayır. ama sizin de Benfica ve Sigma Olomuc gibi takımlardan 7 yediğinizi düşünürsek çok da abartmamak lazım.
- Yattara: Göreve hazırım
Toplam 4
Yorum
izmirliii almazlar seni karaincim nerde suratsız işe yaramaz onları doldurdular takıma yumlu bu konuda lider hakemle 20dk dalaşır 10dk top oynamaz
Bakan Kılıç'tan spor camiasına çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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