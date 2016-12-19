'Yıldızlar Karması' teröre karşı sahada
Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, 22 Aralık Perşembe günü 'Yıldızlar Karması' adı altında bir dayanışma maçı yapacak.
BJK Vodafone Arena'da 22 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak 'Yıldızlar Karması' dayanışma maçından elde edilecek tüm gelir bağışlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşecek organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:41
- Nazifoğlu'ndan Beşiktaş'a gönderme
Toplam 6
Yorum
Fedai Kartal Sayın Levent Nazifoğlu , Beşiktaş'ımızın ismini kullanarak gündem olmaya çalışmayın , ne karakteriniz ne temsil ettiğiniz camianızın lobisi bizimle uğraşmaya yetmez. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız !
- Hakan Balta ‘300’ dedi
Toplam 1
Yorum
sıkıntı aslında sıkıntı gs kalesine top gelirken kenarlardan hakanın çok sola kaymasından kaynaklanıyor dünkü ilk goldede arkadaşlar bakabilirsiniz sol bekten sol stoper olmaz arkadaş verin adamı sol beke carole dende iyi iş yapar bu diğer defans oyuncusu koray nerde serdar da yırttı bağlarını oda o daha iyileşemedi mi?
- Aslan buzda düştü!
Toplam 17
Yorum
yanlış sadece seyircinin itmesiyle oluyor kimsenin bişey yaptığı yok alayı ruhsuz!
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