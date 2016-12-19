 'Yıldızlar Karması' teröre karşı sahada – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    'Yıldızlar Karması' teröre karşı sahada

    'Yıldızlar Karması' teröre karşı sahada

    Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, 22 Aralık Perşembe günü 'Yıldızlar Karması' adı altında bir dayanışma maçı yapacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu son dönemde yaşanan terör olayları dolayısıyla, Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların yerli ve yabancı oyuncularından oluşan 'Yıldızlar Karması' takımı ile maç oynanacağını açıkladı.

    BJK Vodafone Arena'da 22 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak 'Yıldızlar Karması' dayanışma maçından elde edilecek tüm gelir bağışlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşecek organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:41
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