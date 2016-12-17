"Zayıf bir başlangıç yaptı ama..."
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan video hakem sisteminin zayıf bir başlangıç yaptığını ancak yine de bu sistemi savunduğunu açıkladı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan video hakem sistemini savundu.
Japonya'nın Yokohama kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Infantino, Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan video hakem sisteminin zayıf bir başlangıç yaptığını ancak yine de bu sistemi savunduğunu söyledi.
Futbolcular ve teknik direktörler tarafından olumlu ve olumsuz eleştiriler geldiğini anlatan Infantino, "Elbette öğrenmemiz, bakmamız ve daha ayrıntılı olarak tartışmamız gereken birkaç konu var. Ama sonuç son derece olumlu. Neden? Çünkü hakem doğru kararı alabildiği için oyuna adalet ve şeffaflık getirildi." ifadelerini kullandı.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:12
- Bakambu operasyonu
Toplam 3
Yorum
ahmet34 transfer dönemine kadar daha neler göreceğiz bakalım en son gidip saçma sapan adamları getirmesınler de.
- Savunmada zorunlu değişim
Toplam 2
Yorum
taraftar fener maçıyla açın fener ne oynar o yeni statta en az 3.demii.
- F.Bahçe'ye bir Hollandalı daha!
Toplam 11
Yorum
gkhgny1907 sağda lens solda elia yada depay 10 numara pozisyonuna her hangi 1.sınıf orta saha(adı lazım değil herhangi bitane olur)tutamaz kimse bizi
"Zayıf bir başlangıç yaptı ama..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.