 Gianni Infantino 'video hakem' sistemini savundu – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Gianni Infantino 'video hakem' sistemini savundu

    Gianni Infantino 'video hakem' sistemini savundu

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan video hakem sisteminin zayıf bir başlangıç yaptığını ancak yine de bu sistemi savunduğunu açıkladı.

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan video hakem sistemini savundu.

    Japonya'nın Yokohama kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Infantino, Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan video hakem sisteminin zayıf bir başlangıç yaptığını ancak yine de bu sistemi savunduğunu söyledi.

    Futbolcular ve teknik direktörler tarafından olumlu ve olumsuz eleştiriler geldiğini anlatan Infantino, "Elbette öğrenmemiz, bakmamız ve daha ayrıntılı olarak tartışmamız gereken birkaç konu var. Ama sonuç son derece olumlu. Neden? Çünkü hakem doğru kararı alabildiği için oyuna adalet ve şeffaflık getirildi." ifadelerini kullandı.

    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:46
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