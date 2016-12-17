Gianni Infantino 'video hakem' sistemini savundu
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan video hakem sisteminin zayıf bir başlangıç yaptığını ancak yine de bu sistemi savunduğunu açıkladı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan video hakem sistemini savundu.
Japonya'nın Yokohama kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Infantino, Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan video hakem sisteminin zayıf bir başlangıç yaptığını ancak yine de bu sistemi savunduğunu söyledi.
Futbolcular ve teknik direktörler tarafından olumlu ve olumsuz eleştiriler geldiğini anlatan Infantino, "Elbette öğrenmemiz, bakmamız ve daha ayrıntılı olarak tartışmamız gereken birkaç konu var. Ama sonuç son derece olumlu. Neden? Çünkü hakem doğru kararı alabildiği için oyuna adalet ve şeffaflık getirildi." ifadelerini kullandı.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:46
- Hakan Balta 3. kez "dalya" diyecek
Toplam 3
Yorum
hakan Karakter dediğimiz zaman ilk aklıma gelen futbolcu
- FIFA'lık olmuş!
Toplam 22
Yorum
doğrucu eğer trabzon ve kayseri aleyhie yapılan hakem hata! ları incelense ne olur acaba.. tehlikeli hareketten atılan golü GS maçında vermişti cüneyt tabi alıştılar istiyorlar..ağlamayın bundan önceki penaltılara bir bakın mehmet topal ın aldığı vb.
- F.Bahçe'nin genç oyuncusuna sürpriz teklif
Toplam 4
Yorum
topuizo cok genc insallah hayallerine kavusur-Allah yardimcisi olsun
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