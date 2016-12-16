Tüm dünya gördü

TFF heyeti, Aile Bakanlığı’nı ziyaret edip şehit ailelerine 3 milyon TL bağışladı. Bakan Sayan, “Şehitler Tepesi’nin boş olmadığını dünyaya gösteriyoruz” derken, Başkan Demirören, “Bu ülkeyi bölemeyecekler” diye terörü lanetledi

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindeki yöneticiler şehit ailelerine bağışladıkları 3 milyon TL'yi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na iletmek için dün Ankara'ya gitti. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, TFF heyetini makamında ağırladı. Bakan Kaya Beşiktaş'taki hain terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli seferberliğe dikkat çekti.



CUMHURBAŞKANI SAYESİNDE

Kaya , "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli seferberlik milletimizin bütün fertlerinde yankı buldu. Bugün de 79 milyon vatandaşımız birlik ve beraberlikle terörü lanetliyor ve Şehitler Tepesi'nin boş olmadığını dünyaya gösteriyoruz" dedi. Başkan Demirören ise, "Bu ülke bölünmeyecek, bu ülkeyi bölemeyecekler. Çünkü bizler birlik olduğumuz sürece her şeyin altından kalkacak yüce bir imana sahibiz" diye konuştu.