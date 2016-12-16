Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 17., Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 19., 2 ve 3. gruplarda ise 17. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı tamamlanacak.
- Spor Toto Süper Lig
Yarın:
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor (Kamil Ocak)
13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Adanaspor-Kayserispor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor (Alanya Oba)
19 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
20.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
- TFF 1. Lig
Bugün:
18.00 Manisaspor-Balıkesirspor (Manisa 19 Mayıs)
Yarın:
13.00 Bandırmaspor-Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Şanlıurfaspor-Boluspor (Şanlıurfa GAP Arena)
16.00 Elazığspor-Altınordu (Elazığ Atatürk)
17.30 Göztepe-Mersin İdmanyurdu (Bornova)
18 Aralık Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Gaziantespor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Eskişehir Yeni Stat)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Malatya İnönü)
19 Aralık Pazartesi:
18.30 Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)
- Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
13.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)
18 Aralık Pazar:
13.00 Ofspor-Zonguldak Kömürspor (Of İlçe)
13.00 Kahramanmaraşspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.00 Sivas Belediyespor-İstanbulspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
13.30 Fethiyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fethiye İlçe)
13.30 Bucaspor-Anadolu Üsküdar 1908 (Yeni Buca)
13.30 Hacettepe-Konya Anadolu Selçukspor (Cebeci)
13.30 Kocaeli Birlikspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
13.30 Pendikspor-Nazilli Belediyespor (Pendik)
Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 İnegölspor-1461 Trabzon (İnegöl İlçe)
18 Aralık Pazar:
13.00 Gümüşhanespor-Etimesgut Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)
13.30 Karşıyaka-Menemen Belediyespor (İzmir Atatürk)
13.30 Niğde Belediyespor-Sarıyer (Niğde 5 Şubat)
13.30 Aydınspor 1923-Tuzlaspor (Adnan Menderes)
13.30 Kırklarelispor-BUGSAŞ Spor (Kırklareli Atatürk)
13.30 Kayseri Erciyesspor-Kastamonuspor 1966 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
13.30 Tokatspor-Eyüpspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
- Spor Toto 3. Lig
1. Grup
Yarın:
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Kartalspor (Erzincan 13 Şubat)
18 Aralık Pazar:
12.00 Cizrespor-Kütahyaspor (Cizre İlçe)
13.00 Erzin Belediyespor-Manavgatspor (Erzin İlçe)
13.30 Beylerbeyi-Altay (Stadı henüz açıklanmadı)
13.30 Gölcükspor-Kocaelispor (Gölcük)
13.30 Ankara Demirspor-Karacabey Birlikspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Tekirdağspor-Bayburt Grup Özel İdare (Namık Kemal)
13.30 Kozan Belediyespor-Kızılcabölükspor (İsmet Atlı)
13.30 Sancaktepe Belediyespor-Çorum Belediyespor (15 Temmuz)
2. Grup
18 Aralık Pazar:
13.00 Batman Petrolspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Batman 16 Mayıs)
13.30 Silivrispor-Kırıkhanspor (Silivri)
13.30 Dardanelspor-Pazarspor (Çanakkale 18 Mart)
13.30 Derincespor-Erbaaspor (İzmit İsmetpaşa)
13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tire 1922 (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.30 Halide Edip Adıvarspor-Yomraspor (Vefa)
13.30 Kemerspor 2003-Düzcespor (Dr. Fehmi Öncel)
13.30 Yeşil Bursa-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
13.30 Çatalcaspor-Dersimspor (Ziya Altınoğlu)
3. Grup
18 Aralık Pazar:
12.30 12 Bingölspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor (Bingöl Şehir)
13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Afjet Afyonspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.00 Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.30 Maltepespor-Sakaryaspor (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Ankara Adliyespor-Payasspor (Ankara OSTİM)
13.30 Bayrampaşa-Orhangazispor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.30 Muğlaspor-Darıca Gençlerbirliği (Muğla Atatürk)
13.30 Bergama Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
13.30 Tarsus İdmanyurdu-Orduspor (Tarsus İlçe)
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:33
- Adana’da gündem Aybaba
Toplam 2
Yorum
adanaspor bu kadronun başına kim gelirse gelsin hiç birşey olmaz önce takviye lazım sen kadroyu kur eyüp hoca bile yeter bayram başkan
- Neustadter: Kötü niyetim yoktu
Toplam 2
Yorum
engin abartilacak bir durum yok..besiktasli
- Trabzonspor'dan 'Çelenk bağışı' çağrısı
Toplam 3
Yorum
ts bağışta asgari bir tutar yok mu
Futbolda haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.