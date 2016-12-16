Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Yarın:

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor (Kamil Ocak)

13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Adanaspor-Kayserispor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor (Alanya Oba)

19 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

20.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

- TFF 1. Lig

Bugün:

18.00 Manisaspor-Balıkesirspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

13.00 Bandırmaspor-Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Şanlıurfaspor-Boluspor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.00 Elazığspor-Altınordu (Elazığ Atatürk)

17.30 Göztepe-Mersin İdmanyurdu (Bornova)

18 Aralık Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Gaziantespor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Eskişehir Yeni Stat)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Malatya İnönü)

19 Aralık Pazartesi:

18.30 Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)

- Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)

18 Aralık Pazar:

13.00 Ofspor-Zonguldak Kömürspor (Of İlçe)

13.00 Kahramanmaraşspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Sivas Belediyespor-İstanbulspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

13.30 Fethiyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fethiye İlçe)

13.30 Bucaspor-Anadolu Üsküdar 1908 (Yeni Buca)

13.30 Hacettepe-Konya Anadolu Selçukspor (Cebeci)

13.30 Kocaeli Birlikspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Pendikspor-Nazilli Belediyespor (Pendik)

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 İnegölspor-1461 Trabzon (İnegöl İlçe)

18 Aralık Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-Etimesgut Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

13.30 Karşıyaka-Menemen Belediyespor (İzmir Atatürk)

13.30 Niğde Belediyespor-Sarıyer (Niğde 5 Şubat)

13.30 Aydınspor 1923-Tuzlaspor (Adnan Menderes)

13.30 Kırklarelispor-BUGSAŞ Spor (Kırklareli Atatürk)

13.30 Kayseri Erciyesspor-Kastamonuspor 1966 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

13.30 Tokatspor-Eyüpspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

- Spor Toto 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Kartalspor (Erzincan 13 Şubat)

18 Aralık Pazar:

12.00 Cizrespor-Kütahyaspor (Cizre İlçe)

13.00 Erzin Belediyespor-Manavgatspor (Erzin İlçe)

13.30 Beylerbeyi-Altay (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Gölcükspor-Kocaelispor (Gölcük)

13.30 Ankara Demirspor-Karacabey Birlikspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Tekirdağspor-Bayburt Grup Özel İdare (Namık Kemal)

13.30 Kozan Belediyespor-Kızılcabölükspor (İsmet Atlı)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Çorum Belediyespor (15 Temmuz)

2. Grup

18 Aralık Pazar:

13.00 Batman Petrolspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Batman 16 Mayıs)

13.30 Silivrispor-Kırıkhanspor (Silivri)

13.30 Dardanelspor-Pazarspor (Çanakkale 18 Mart)

13.30 Derincespor-Erbaaspor (İzmit İsmetpaşa)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tire 1922 (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Yomraspor (Vefa)

13.30 Kemerspor 2003-Düzcespor (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Yeşil Bursa-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.30 Çatalcaspor-Dersimspor (Ziya Altınoğlu)

3. Grup

18 Aralık Pazar:

12.30 12 Bingölspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor (Bingöl Şehir)

13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Afjet Afyonspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.00 Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.30 Maltepespor-Sakaryaspor (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Ankara Adliyespor-Payasspor (Ankara OSTİM)

13.30 Bayrampaşa-Orhangazispor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Muğlaspor-Darıca Gençlerbirliği (Muğla Atatürk)

13.30 Bergama Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Orduspor (Tarsus İlçe)