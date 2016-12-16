 Futbolda haftanın programı – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Futbolda haftanın programı

    Futbolda haftanın programı

    Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 17., Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 19., 2 ve 3. gruplarda ise 17. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı tamamlanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

    - Spor Toto Süper Lig

    Yarın:

    16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    18 Aralık Pazar:

    13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor (Kamil Ocak)

    13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    16.00 Adanaspor-Kayserispor (5 Ocak Fatih Terim)

    19.00 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor (Alanya Oba)

    19 Aralık Pazartesi:

    20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

    20.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    - TFF 1. Lig

    Bugün:

    18.00 Manisaspor-Balıkesirspor (Manisa 19 Mayıs)

    Yarın:

    13.00 Bandırmaspor-Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

    13.00 Şanlıurfaspor-Boluspor (Şanlıurfa GAP Arena)

    16.00 Elazığspor-Altınordu (Elazığ Atatürk)

    17.30 Göztepe-Mersin İdmanyurdu (Bornova)

    18 Aralık Pazar:

    13.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Gaziantespor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

    16.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Eskişehir Yeni Stat)

    18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Malatya İnönü)

    19 Aralık Pazartesi:

    18.30 Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)

    - Spor Toto 2. Lig

    Beyaz Grup

    Yarın:

    13.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)

    18 Aralık Pazar:

    13.00 Ofspor-Zonguldak Kömürspor (Of İlçe)

    13.00 Kahramanmaraşspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kahramanmaraş 12 Şubat)

    13.00 Sivas Belediyespor-İstanbulspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

    13.30 Fethiyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fethiye İlçe)

    13.30 Bucaspor-Anadolu Üsküdar 1908 (Yeni Buca)

    13.30 Hacettepe-Konya Anadolu Selçukspor (Cebeci)

    13.30 Kocaeli Birlikspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

    13.30 Pendikspor-Nazilli Belediyespor (Pendik)

    Kırmızı Grup

    Yarın:

    13.30 İnegölspor-1461 Trabzon (İnegöl İlçe)

    18 Aralık Pazar:

    13.00 Gümüşhanespor-Etimesgut Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

    13.00 Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

    13.30 Karşıyaka-Menemen Belediyespor (İzmir Atatürk)

    13.30 Niğde Belediyespor-Sarıyer (Niğde 5 Şubat)

    13.30 Aydınspor 1923-Tuzlaspor (Adnan Menderes)

    13.30 Kırklarelispor-BUGSAŞ Spor (Kırklareli Atatürk)

    13.30 Kayseri Erciyesspor-Kastamonuspor 1966 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

    13.30 Tokatspor-Eyüpspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

    - Spor Toto 3. Lig

    1. Grup

    Yarın:

    13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Kartalspor (Erzincan 13 Şubat)

    18 Aralık Pazar:

    12.00 Cizrespor-Kütahyaspor (Cizre İlçe)

    13.00 Erzin Belediyespor-Manavgatspor (Erzin İlçe)

    13.30 Beylerbeyi-Altay (Stadı henüz açıklanmadı)

    13.30 Gölcükspor-Kocaelispor (Gölcük)

    13.30 Ankara Demirspor-Karacabey Birlikspor (TCDD Ankara Demirspor)

    13.30 Tekirdağspor-Bayburt Grup Özel İdare (Namık Kemal)

    13.30 Kozan Belediyespor-Kızılcabölükspor (İsmet Atlı)

    13.30 Sancaktepe Belediyespor-Çorum Belediyespor (15 Temmuz)

    2. Grup

    18 Aralık Pazar:

    13.00 Batman Petrolspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Batman 16 Mayıs)

    13.30 Silivrispor-Kırıkhanspor (Silivri)

    13.30 Dardanelspor-Pazarspor (Çanakkale 18 Mart)

    13.30 Derincespor-Erbaaspor (İzmit İsmetpaşa)

    13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tire 1922 (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

    13.30 Halide Edip Adıvarspor-Yomraspor (Vefa)

    13.30 Kemerspor 2003-Düzcespor (Dr. Fehmi Öncel)

    13.30 Yeşil Bursa-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

    13.30 Çatalcaspor-Dersimspor (Ziya Altınoğlu)

    3. Grup

    18 Aralık Pazar:

    12.30 12 Bingölspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor (Bingöl Şehir)

    13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Afjet Afyonspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

    13.00 Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

    13.30 Maltepespor-Sakaryaspor (Maltepe Hasan Polat)

    13.30 Ankara Adliyespor-Payasspor (Ankara OSTİM)

    13.30 Bayrampaşa-Orhangazispor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

    13.30 Muğlaspor-Darıca Gençlerbirliği (Muğla Atatürk)

    13.30 Bergama Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

    13.30 Tarsus İdmanyurdu-Orduspor (Tarsus İlçe)

    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:33
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