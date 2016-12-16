En formda kaleciler Süper Lig'de

Avrupa'nın önde gelen liglerine (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa) oranla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de görev alan kaleciler, yaptıkları kurtarışlar ve takımlarına kazandırdıkları puanlarla adından söz ettiriyor.

Süper Lig'de forma giyen oyunculardan Johannes Hopf, Fabricio Agosto Ramirez ve Volkan Babacan çıktıkları maçlarda kalelerine duvar örerek Avrupa'nın en formda kalecileri arasında bulunuyor.

- Hopf 1 numara

Gençlerbirliği'nin İsveçli file bekçisi Johannes Hopf, 14 lig maçında kalesinde yalnızca 8 gol görerek, Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında maç başına en az gol yiyen kaleci unvanıyla dikkati çekiyor.

Bu sezon 8 maçta kalesini gole kapatan ve maç başına 0,57 gol yeme ortalamasıyla oynayan İsveçli Hopf, Manuel Neuer, Gianluigi Buffon, Thibaut Courtois gibi dünyaca ünlü kalecileri geride bırakarak formunun zirvesine ulaştı. 29 yaşındaki kaleci, yüksek performansıyla İsveç Milli Takımı'na da seçildi.

- Fabricio çok formda

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio da Süper Lig ev Avrupa'nın en başarılı eldivenleri arasında yer alıyor. Ligin 3. haftasında Kardemir Karabükspor maçıyla kaleyi Tolga Zengin'den alan ve bir daha bırakmayan 28 yaşındaki file bekçisi, kalan 12 haftada kalesinde sadece 8 gol gördü ve maç başına 0,66 gol yeme ortalaması yakaladı.

15 haftası geride kalan Süper Lig'de liderliğini koruyan Medipol Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan da maç başına 0,71 gol yeme ortalamasıyla göz dolduruyor. Milli kaleci, 14 maçta kalesinde 10 gol görürken, 6 maçta ise gole izin vermedi.

Fenerbahçe'den Volkan Demirel, Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Bursaspor'dan Harun Tekin de yedikleri gol sayısında maç başına 1'in altına düşerek Süper Lig'in formda kalecileri arasında yer alıyor.

- Neuer farkı devam ediyor

Bundesliga'da son yılların en başarılı takımı Bayern Münih'in file bekçisi Neuer, bu sezon da takımının liderlik mücadelesinde performansıyla büyük katkı sağladı.

Forma giydiği 14 maçta 9 gol yiyen 30 yaşındaki file bekçisi, takımının Leipzig önünde averajla lider konumda bulunmasında önemli rol oynadı. Maç başına 0,64 gol yeme ortalaması yakalayan Alman kaleci, bu sezon da Avrupa liglerinin en iyi performanslarından birisine imza atıyor.

- İspanya'da Asenjo farkı

La Liga'da ise Villarreal forması giyen Sergio Asenjo, ülkesinde en az gol yiyen kaleci konumunda bulunuyor.

7 maçta rakip takım oyuncularına kalesini kapatan İspanyol file bekçisi, forma giydiği 15 maçta 10 gole engel olamadı ve takımın 26 puanla 4'üncü sırada yer almasında önemli rol üstlendi.

- Premier Lig'de iki kaleci öne çıktı

İngiltere Premier Lig'de ise bu sezon iki kaleci kurtarışlarıyla adından söz ettiriyor. Lider Chelsea'nin başarılı file bekçisi Thibaut Courtois, bu sezon 16 müsabakada kalesinde sadece 11 gol gördü ve 9 maçta rakip oyuncuların meşin yuvarlağı fileden geçirmesine izin vermedi. Belçika Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 24 yaşındaki Courtois, maç başına ortalama 0,68 gol yedi.

Tottenham Hotspur'un file bekçisi Hugo Lloris'e de rakip takımlar 14 lig maçında sadece 10 gol atabildi. Milli Fransız kaleci, bu performansıyla ligin en az gol yiyen kalecisi oldu.

- Nice'in gizli kahramanı Cardinale

Ligue 1'in sürpriz takımı Nice'in 22 yaşındaki oyuncusu Yoan Cardinale de bu sezon performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine şimdiden adını yazdırdı.

Bu sezon kalesinde 17 maçta sadece 12 gol yiyen Cardinale, takımının 40 puanla ligin favorileri Paris Saint-Germain (PSG) ve Monaco'nun önünde lider konumda yer almasında başrolü oynadı.

- Serie A eski günlerinden uzak

Sert savunmasıyla bilinen Serie A'da ise bu sezon takımlar önceki dönemlerin aksine kalesini gole kapatmakta çok zorlanıyor.

Lider Juventus, ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen fileleri 14 kez havalandı. Ligin en az gol yiyen kalecisi konumundaki 38 yaşındaki Buffon ise 14 maçta kalesinde 13 gol gördü. Avrupa'nın 5 büyük liginde performanslarına göre en iyi kaleciler şöyle: