Arjantin Kupası River Plate'in
2016 Arjantin Kupası finalinde River Plate, iki kez geriye düştüğü mücadelede Rosario Central'ı 4-3 yenerek kupanın sahibi oldu.
River Plate, Lucas Alario'nun 10. dakikada penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Rosario Central, 25. dakikada Damian Musto, 29. dakikada ise Marco Ruben ile skoru 2-1'e getirdi. River Plate lehine hakemin bir kez daha penaltı noktasını göstermesinin ardından Alario, 39. dakikada skoru 2-2 yaptı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.
Karşılaşmanın 62. dakikasında Ruben bir kez daha sahneye çıkarak Rosario Central'i 3-2 öne geçirdi. Ataklarını sıklaştıran River Plate, kalan dakikalarda Alario ve Ivan Alonso ile fileleri havalandırarak mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.
River Plate'in forveti Alario, yaptığı "hat-trick" ile takımının kupayı kazanmasında başrolü oynadı. Bu sonuçla Arjantin temsilcisi, gelecek yıl düzenlenecek Güney Amerika'nın prestijli futbol turnuvası Copa Libertadores ile Arjantin Süper Kupa mücadelesine katılma hakkı elde etti.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:36
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Toplam 29
Yorum
net o kişi fedarasyon başkanı seçilirken fb olarak desteklediniz bunları o zaman bilmiyormuydunuz hemen maç kaybedince bunları söyle
- Cavanda müjdesi
Toplam 4
Yorum
onur ataç fransadan yazıyorum hasta gs lıyım sağ bek Sabaly bonservisi 3,5 milyon euro bordeaux oynuyor kiralık psg topçusu yaş 23 fırtına gibi 17 maç 4 asist selçuktan daha fazla asisti var geleceği kurtarırsınız eboue gibi topçu siyahi
- Cavanda müjdesi
Toplam 4
Yorum
yönetim uyuma hemen satın üstüne sabriyide bonus verin ivanoviç ile el sıkışın ocak ayında hem stoper hem sağ bek oynuyor hemde kralını ,linneste ondan bişeyler kapar eboueden beri sağ bek yok takımda
Arjantin Kupası River Plate'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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