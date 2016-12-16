Amed, PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Amed Sportif Faaliyetler'i, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçında ideolojik propaganda yapılması nedeniyle ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler'in, PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:14
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