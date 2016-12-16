 Amed, PFDK'ya sevk edildi! – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Amed, 'ya sevk edildi!

    Amed, PFDK'ya sevk edildi!

    Türkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, 'i, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçında ideolojik propaganda yapılması nedeniyle ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler'in, PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:14
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